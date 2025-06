“Gracias a Dios la ciencia se supera”: Ingrid Cruz actualizó su estado de salud tras caer en la clínica de urgencias

Una historia publicada por la actriz Ingrid Cruz preocupó a sus seguidores. Ella estaba en una cama clínica con una bata de hospital y una mascarilla, mientras miraba a la cámara tras sacarse una selfie.

“Y terminé en urgencias por la jaqueca, pero me dieron un medicamento que me quitó todo. Ya les digo el diagnóstico”, escribió la actriz en su historia desde una clínica.

A las dos horas, Cruz ya estaba en su casa y le explicó a su público qué le pasó. “Llegué, me pincharon algo maravilloso. Desde ayer que estaba con jaqueca y ya hoy día (martes) me tomé un remedio y no me hizo nada. Así que mi doctor me dijo, ‘te vas a la clínica para ver qué tienes’”, comentó.

“Yo sufro de jaquecas, y no me había dado hace mucho tiempo. Gracias a Dios la ciencia se supera y me pusieron unos pinchazos mágicos que me quitaron todo. Así que aquí estoy, ahora sin dolor. Mañana cachemos, pero por lo pronto en mi casa como nueva”, cerró Ingrid Cruz.

Durante la mañana, la actriz dio señales de vida en su cuenta de Instagram, y dijo que se iba a cuidar sin indicios de seguir con sus dolencias.

Historias de Ingrid Cruz Fuente: Instagram @ingridcruztoro

La dolencia de la actriz en su rodilla

Ingrid Cruz le contó a sus seguidores de las jaquecas que ha sufrido a lo largo de su vida, y anteriormente en el estelar “Sangre, sudor y gala”, ella confesó otra condición de salud que padece: una rotura de menisco en su rodilla, lesión que le impide caminar con normalidad.

Previo a la Gala del Festival de Viña que se celebró en febrero de este año, en donde caminó por la alfombra junto a su hija, Ingrid confesó su temor por esta dolencia. “El nervio en mi rodilla, que se me rompió el menisco. Entonces, yo no puedo usar tacos y me voy a poner taco para pasar a la gala”, comentó a las cámaras del programa de Mega.