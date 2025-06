Familia de conserje agredido por Martín de los Santos pide apoyo económico: hoy es su cumpleaños n° 71

Mientras avanza la búsqueda de Martín de los Santos, el empresario acusado de agredir brutalmente a un conserje de 70 años en Vitacura, la familia de la víctima, Guillermo Oyarzún, enfrenta una difícil situación económica. Este miércoles, día en que el trabajador cumple años, su entorno más cercano pidió ayuda para sobrellevar los gastos que ha significado el ataque.

De los Santos fue declarado en prisión preventiva el lunes, pero poco después se confirmó que había salido del país y se encuentra prófugo en Brasil. El ministro de Seguridad Nacional, Luis Cordero, confirmó este miércoles que ya existe una orden de captura internacional.

“Es el procedimiento habitual de lo que va a suceder. Habiéndose decretado, debe estar comunicada”, señaló.

Paralelamente, el abogado querellante Felipe Silva, quien representa a la familia de Oyarzún, explicó en el matinal Buenos días a todos que fue él quien solicitó la revisión de las medidas cautelares, y que espera que la justicia logre avanzar a pesar de la fuga del imputado.

En el mismo programa, el periodista Rafael Venegas reveló que la familia atraviesa una compleja situación financiera: “Hemos estado ayudando de forma interna, pero aprovechando la pantalla, nosotros también, en ese afán de apoyar a la familia, nos han compartido una cuenta Rut para ayudar a don Guillermo, quien, además, hoy está de cumpleaños”.

“La familia me dice ‘oye, no sabemos cómo pedirlo’. Nosotros traspasamos este mensaje y acá están los datos de transferencia”, añadió Venegas, visiblemente conmovido.

Desde el estudio, el conductor Eduardo Fuentes envió un saludo a Oyarzún y expresó su preocupación por la falta de respaldo formal en materia laboral. “Un saludo a don Guillermo por su cumpleaños. Espero que alguien esté asesorándolo con todo lo que tiene que ver con su licencia médica”, dijo.

Y agregó: “El hecho de que no esté trabajando actualmente no significa que no deba tener ingresos. Esto ocurrió en su lugar de trabajo, así que es importante que sus derechos como trabajador se respeten”.