Brunito de “Los 80s” se refirió a las acusaciones en su contra hechas por una influencer: “Nunca he sido ni seré un acosador”

Hace unas semanas, la influencer Bea Bravo acusó al actor que le dio vida a “Brunito” en la serie de Canal 13, “Los 80s”, Pablo Freire, de haber desarrollado una “obsesión” con ella.

“De verdad estuve evitando hacer cualquier tipo de declaraciones al respecto porque lo he pasado como el p*** francamente con esta situación”, comentó la abogada después de que el tema fuese tratado por el tiktoker Danilo 21.

Bravo aseguró: “Hay un compañero de universidad que está pasando por un mal momento y dentro de su descompensación él cree que nosotros tenemos una relación, que de hecho estamos casados y que mi relación con Fernando es un simple ‘jueguito’ al que colectivamente todos (incluyendo a su familia y sus amigos) nos hemos puesto de acuerdo porque estamos en contra de él”.

La influencer también mencionó que “ya son reiteradas las ocasiones donde públicamente él hace insinuaciones a que nosotros tenemos algún tipo de relación de carácter romántica y sexual, cosa que no podría estar más alejada de la realidad, porque nunca fuimos ni siquiera amigos, sólo muy buena onda en los pasillos de la U y era”.

“Ha sido incómodo para mí porque él tiene una cantidad de seguidores considerables y ya ha salido de la esfera universitaria, donde la mayoría de mis compañeros están al tanto de su situación”, sentenció.

La declaración de Pablo Freire

Ante estas acusaciones, Pablo Freire rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram, y decidió referirse al tema. “En resguardo de los intereses de mi familia, de mis amistades y de mi propia imagen personal (...) me veo en la necesidad de realizar el siguiente comunicado”, partió.

“Recientemente, se intentó dañar mi imagen invadiendo mi privacidad y la de mi familia de manera infundada, irrespetuosa e irresponsable. Se me trató de loco, acosador y otros calificativos inmerecidos producto de un incidente que nunca debió salir de la esfera privada en donde se desarrolló, lo cual me fuerza a revelar una situación de salud, que nunca estuvo en mis planes”.

“En el año 2022 fui diagnosticado de una enfermedad auto inmune, la que me aqueja desde entonces y me ha traído innumerables dificultades e impedimentos para continuar con mi vida normal. De manera esforzada y resiliente he intentado todos los días pararme a pesar de mi afección”, reveló el actor.

“En ese contexto, en el mes de mayo recién pasado, sufrí una descompensación que requirió una hospitalización por más de dos semanas. Durante ese período, se difamó mi persona y se hizo escarnio de mi imagen por hechos atribuidos en mi contra y con lo que irresponsablemente pseudo periodistas, canales de TV, redes sociales y farándula crearon un relato ficticio para sus intereses y beneficio propio, violando mi privacidad”, aseguró.

Con respecto a las acusaciones de estar obsesionado con la influencer, Freire señaló que “nunca he sido ni seré un acosador. Los que me conocen o han compartido conmigo en diversas instancias de mi vida, saben las cualidades y valores que priman en mí y que las difusiones malintencionadas que se han hecho en mi contra son absolutamente infundadas y dañinas”.

“Por todo lo anterior, estoy estudiando las acciones judiciales pertinentes y necesarias en contra de personas que se creen con la libertad de exponer situaciones de carácter privado, desvirtuarlas e injuriar de manera imprudente y sin investigación, y lo más grave, revelando situaciones asociadas a la salud de un paciente sin su consentimiento y sin dimensionar el daño que puedan causar”, advirtió el actor que está considerando tomar acciones legales.

Finalmente, Pablo Freire pidió disculpas públicas a “a terceras personas que fueron afectadas o involucradas durante estos hechos”, y agradeció las muestras de cariño que ha recibido durante el último tiempo.