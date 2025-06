Presos en su propia casa: exponen desgarrador caso de adultos mayores encerrados en su propiedad por culpa de un vecino

Un preocupante caso se vive en la comuna de Padre Hurtado, una pareja de adultos mayores, Zunilda Rosa y Juan, que llevan encerrados en su propio hogar por más de 3 meses por culpa de su vecino.

El vecino, Hernán Orellana, les cerró el paso del camino de entrada que comparten, cambió el candado, dejándolos sin libre acceso para salir de su hogar, y controlando el acceso de los familiares de la pareja desde noviembre de 2024. Sin embargo, en marzo, él dejó de permitirles la entrada y salida.

La familia de los adultos mayores tienen que pedirle a otro vecino que le permitan entrar a su hogar para poder pasarle por encima de la reja la mercadería y los medicamentos. El gran temor de la familia es que surja una emergencia y no puedan llegar al hogar debido a que necesitan que el vecino les conceda el paso.

Las cámaras del matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, llegaron a la locación y mostraron cómo la pareja estaba encerrada en su terreno. Todo esto grabado desde el patio del vecino que permite el paso de la familia.

En el lugar hablaron con familiares de los adultos mayores, quienes expresaron su indignación y señalaron que no saben por qué el vecino decidió dejarlos como prisioneros.

“Me da mucha impotencia porque no es justo que mis papás a su edad, estén pasando por eso”, señaló su hija, Teresa Bernal. Por su parte, la nuera, Patricia Moraga, también prestó declaraciones al matinal, y señaló que sus suegros “han estado súper mal”.

“A mi suegra le dio una crisis nerviosa que se llenó de alergia en todo el cuerpo, y a mi suegro le detectaron depresión, por lo que vino mi cuñada a sacarlos. Se tuvo que llamar a la ambulancia y bomberos”, añadió.

“Es una persona que no tiene corazón, cómo se le ocurre tener a dos adultos mayores encerrado. Eso no es posible, no es vida para ellos. Ellos lo han pasado mal y la familia también. Yo he visto sufrir a mi esposo estos 8 meses, nos sentamos a almorzar, sale el tema, se pone a llorar, nos ponemos a llorar nosotros. Es difícil porque estábamos acostumbrados a venir a buscarlos para llevarlos a nuestra casa todo el día, y los demás hijos igual”, continuó la nuera.

La mujer afectada por las crueles actitudes del vecino y su familia, habló con Chilevisión y partió señalando que “estamos mañanas enteras sentados al sol, pensando qué pasa, por qué este caballero es así, por qué hace daño. Él tiene hijos y nietos, él pasa tan solo, la maldad lo hace pasar así”.

Sobre las actitudes de Hernán, ella comentó que “él venía a molestarnos acá, le gusta pelear con las mujeres, siempre venía a buscarme el odio a mí (...) Siento mucha rabia en contra de él, es malo lo que hace. Yo no lo haría aunque le tuviera mala a alguien

“Estamos presos aquí (...) Mi nieto chico de 6 años, me pregunta ‘¿por qué están presos ustedes?’“, agregó.

La respuesta de la municipalidad

La familia ha intentado todo, desde ir a Carabineros, quienes les advirtieron que si cortaban el candado del vecino podrían ser detenidos, hasta la municipalidad y las cortes de justicia.

El director jurídico de la municipalidad de Padre Hurtado, Jorge Roa, explicó que la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de protección que presentó la familia, y “declaró ilegal el cierre de este servidumbre de tránsito”, como también señaló que “el propietario ha hecho justicia por sus propias manos ”

“El acto que cometió este vecino es completamente ilegal. Sin embargo, hay una herramienta procesal que establece nuestro reglamento jurídico que es apelar a esa sentencia, para que la Corte Suprema conozca lo que está sucediendo hoy día”, añadió.

“Nosotros como municipalidad queremos condenar estos hechos de tomarse la justicia por sus manos. Si los vecinos de la comuna tienen alguna discrepancia, tienen que dirigirse a las vías formales. En este caso son los tribunales de justicia para evitar los perjuicios que puedan sufrir los adultos mayores”, continuó.

Roa aclaró que Carabineros no puede abrir el candado por el momento, sin antes que la Corte Suprema ratifique la sentencia de la Corte de Apelaciones. Ahí es cuando el vecino tendrá que abrir el portón de todas formas, y si no, se realizará por la fuerza pública.

Con respecto a las acciones de la municipalidad, el funcionario señaló que le han prestado servicios de un equipo multifuncional a la pareja como psicóloga, asistente social, y abogada.