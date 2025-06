“El dolor que siento por la traición y la deslealtad...”: Leo Rey arremetió con todo contra Alexítico de La Noche y le dio fuerte respuesta por Instagram

“Lo único que puedo decir es que el karma existe y que tarde o temprano llegará”, así comienza el extenso mensaje que publicó en Instagram el cantante Cecil Leiva, más conocido en el mundo del espectáculo como Leo Rey, sumando así un nuevo capítulo a las diferencias -aparentemente irreconciliables- con su excompañero en el grupo La Noche, Alexis Morales, más conocido como Alexítico.

Todo esto luego que en el programa Primer Plano de Chilevisión, ambos intercambiaran distintos puntos de vista, donde Leo Rey acusó a Alexítico de haberle pagado poco a los integrantes del grupo La Noche, entre otras cosas que terminaron por alejarlos aún más.

El duro mensaje de Leo Rey en Instagram

En ese contexto, y después del programa, el exvocalista de La Noche que actualmente canta en solitario, escribió el duro mensaje junto a una fotografía donde aparece con Alexítico sonriendo en el mejor momento del grupo tropical.

“El día de hoy pongo fin a esta historia que jamás olvidaré ya que fue la experiencia más linda del mundo junto a todos mis ex compañeros de banda, el dolor que siento por la traición y la deslealtad por todo el trabajo que hicimos en conjunto y que jamás valoraste ni menos reconociste, estás rodeado de gente con energía negra que en algún momento te traicionarán así como lo hiciste con nosotros”, indicó Leo Rey.

A lo anterior, añadió que “esperé por 12 años que me mostraras los contratos y me explicaras a la cara todas las dudas que yo tenía y jamás tuviste la valentía de hacerlo! Prefieres ir a la TV y demostrarles a ellos algo que debiste solucionar conmigo a puerta cerrada y con cada unos de los integrantes de la agrupación que te dio el éxito! Invertí toda mi energía y algo que no tiene valor! Mi tiempo y el apoyarte en un proyecto que al comienzo fue sin remuneración, solo por amor al arte!”.

Leo Rey además indicó que “3 años caminado contigo en un sueño que cambiaría nuestras vidas y supuestamente sería recompensado de manera igualitaria, lo que nunca pasó ! Solo te escondías detrás de esa sonrisa falsa y despiadada… la calle me enseñó que las oportunidades no llegan solas si no que unos las tiene que perseguir, la calle también me enseñó a ser leal y buen amigo y compañero eso no lo puedes negar! Mi conciencia está limpia y puedo caminar con la frente en alto sabiendo que jamás he traicionado a nadie! Los que ahora opinan no saben la verdadera historia de sacrificio que hay detrás de este fenómeno musical que llegó a lo más alto!“.

Finalmente, el cantante aseguró que fue la ambición de Alexis Morales la que “mató todo”, puntuañizando que “tu mánager Rubén pulgar lazo su esposa Claudia Maureira y su hija Mitzi pulgar se ensañan hablando mal de mí después que les di trabajo y el propio Rubén pulgar te hacía pebre por twiter el día que fracasaste en el festival de DICHATO! Además me incitaban a que yo inscribiera el nombre de la noche cuando estaba vencido el registro de INAPI el año -2014 !!! Y resulta que ahora es tu manager y la hija tu yerna ! Un chiste ! A ellos no los dejas mal ante el público… pero a mi que te di mi talento tratas de dejarme como el villano ! Ahí te la dejo Alexinico !!! Fin de la historia….“.