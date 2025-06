“Todavía no puede verlo”: El nuevo revés que enfrenta Mane Swett en la lucha por su hijo

"No puede ver a su hijo": Mane Swett sufre angustiante drama por culpa de exmarido

En medio de una compleja y prolongada batalla legal por la custodia de su hijo, la actriz nacional Mane Swett enfrentó un nuevo y doloroso episodio que volvió a remecer su vida personal. A pesar de sus esfuerzos y sacrificios, la intérprete no logró reunirse con su hijo Santiago, quien recientemente cumplió 13 años, debido a una nueva acción de su expareja y padre del menor, John Bowe.

El conflicto legal entre Swett y Bowe se arrastra desde fines de 2023, cuando el menor viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con su padre y este no lo devolvió a Chile, como estaba acordado. Desde entonces, la actriz ha vivido una seguidilla de dificultades judiciales y emocionales que han dificultado su relación con el niño.

Según informó la periodista Cecilia Gutiérrez, Mane Swett viajó el pasado miércoles a Estados Unidos con la intención de compartir el cumpleaños de su hijo. Sin embargo, Bowe habría decidido trasladarse con el menor a otra ciudad, impidiendo así el encuentro entre madre e hijo. “Estamos a lunes ya y todavía no puede ver a su hijo, estar con su hijo y abrazarlo. ¿Por qué? Porque su papá se lo llevó a otra ciudad”, explicó Gutiérrez a través de sus redes sociales.

La comunicadora añadió que esta no es la primera vez que se le niega a Swett la posibilidad de ver a su hijo. “Esta situación ya ha pasado en varias otras oportunidades”, señaló, evidenciando un patrón de conducta por parte del padre que dificulta los intentos de la actriz por mantener el vínculo con el menor.

En este contexto, Gutiérrez enfatizó que la disputa no se limita al tema de la custodia legal: “No hablamos solo de una lucha por la custodia, sino que de una lucha por tener una relación fluida y normal con su hijo”.

Cabe mencionar que, en medio de estos intentos por reencontrarse con su hijo, Mane Swett tomó la drástica decisión de vender su segundo departamento en el Barrio Lastarria para financiar los viajes y costos legales. El pasado 27 de junio, compartió en redes sociales un emotivo saludo de cumpleaños para su hijo.

“Hoy 27 de Junio. El día más feliz de mi vida!. Año 13. Gracias Mi Gente Buena por todos sus saludos en este día tan importante. Gracias por el amor, y la fuerza que me dan. Estoy tan lejos y ustedes cerca me hacen sentir. Los abrazo. Gracias por no soltarme”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.