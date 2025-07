“Las mujeres no somos una extensión de nuestros maridos”: Karen Doggenweiler da categórica respuesta a Franco Parisi tras mención a ME-O en entrevista

Durante la jornada de este miércoles 2 de julio, el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, fue entrevistado en el matinal de Mega, Mucho Gusto, instancia donde no perdió la oportunidad de mencionar a uno de sus posibles contrincantes, Marco Enríquez- Ominami, marido de la periodista y animadora del programa, Karen Doggenweiler.

"Espero que ME-O, su marido, esté en la papeleta, quiero competir con él, los otros nos tienen miedo, nos quieren bajar (...) Venga el que venga, yo para ser Presidente, le tengo que ganar a todos y a cada uno”, señaló Parisi a Karen Doggenweiler durante la conversación, mención que no fue del gusto de la profesional, quien le contestó de manera categórica.

“Ha hablado tres veces de mi marido...”

Fue en ese contexto en el que la animadora no le dejó pasar el comentario, señalando que “ha hablado tres veces de mi marido. Yo también quiero decirle algo sobre eso... usted me conoce hace tiempo, Franco, yo he defendido la independencia de las mujeres”.

Y eso no fue todo, porque Karen Doggenweiler añadió que “le agradezco que haga esa mención, pero tampoco es necesario. Yo estoy aquí por mi carrera, por mi trayectoria, creo que las mujeres no somos una extensión de nuestros maridos, tenemos independencia y es una linda pelea que hay que dar, y yo la voy a mantener siempre“.

Pese a todo, Parisi le explicó que “que no dije nada malo ni de usted ni de su marido, que es solamente un candidato que espero que esté en la papeleta (...) Y sí, usted ha hecho una carrera extraordinaria y disfruté mucho su performance en el Festival. Lo hizo extraordinario”, aseguró el candidato presidencial, lo que fue agradecido por Karen, quien ya había hecho ver que ella y su marido, son personas distintas.