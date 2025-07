¿Un juguete maldito?: Lisandra Silva aseguró que popular peluche la estaría enfermando y provocando perturbadores pesadillas

La influencer Lisandra Silva se encontraba angustiada, por lo que compartió un video en su cuenta de Instagram, en donde elucubró una particular teoría: unos populares juguetes la estarían enfermando y provocando pesadillas.

PUBLICIDAD

“¿Los regalo? ¿Los entierro? ¿Los quemo? ¿Los boto? ¿Qué hago?“, partió el video de la cubana, quien sujetaba 4 Labubus de diferentes colores. Ella señaló que tiene casi toda la colección, pero será el último día de su casa.

En mayo llegaron los peluches, y de a poco Lisandra comenzó a sentirse mal. “Tenía migrañas un poco más intensas y se lo achacaba al trabajo, el estrés y la menstruación. Lo que pasa es que los dolores de cabeza se volvieron migrañas muy intensas, no las soportaba”, confesó.

Para mejorarse, Lisandra hizo sahumerios en su casa porque se sentía ahogada, como también se sentaba en una mesa de mármol para descargar energías. “Era una bola de humo negro que me inundaba completamente”.

Los perturbadores sueños de Lisandra Silva

Esto también le trajo insomnio, y se despertaba múltiples veces durante las noches. “Cuando dormía tenía pesadillas insoportables, siempre soñaba con orgías o que estaba en un pantana o que trabajaba para la mafia”, detalló.

“Cosas demasiado desagradables. Es una vibración que no va con la mía, yo no consumo pornografía y no veo nada que tenga que ver con cosas sexuales. No podía entender por qué razón soñaba cosas así”, reconoció.

Ella se despertaba rezando por el nivel de inseguridad que sentía. A medida que pasó el tiempo, llegó a tener pensamientos suicidas. “El pensamiento comenzó ligero y empezó a hacerse más fuerte”, reveló sobre su crisis de depresión, por la cual se comenzó a aislar.

PUBLICIDAD

Lisandra comenzó a pensar en qué meditación podía hacer para dejar de tener pesadillas, cuando llegó un video a su cuenta de Instagram sobre los Labubus. “Leyendo lo que descubrí es que estos Labubus están conectados con Pazuzu, un demonio de la mitología mesopotámica que también fue el que se tomó el alma de la niña de El Exorcista. Eso me hizo mucho click por todos los sueños”.

Por esto, ella agarró los peluches y los sacó de su habitación, cerró la puerta con llave y logró dormir por 10 horas seguidas. “¿Será que estos monitos serán los que me hacen sentir así?“, cuestionó Lisandra, quien le pidió consejos a sus seguidores sobre cómo proceder con los muñecos.