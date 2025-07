“Una noche que se cerró con un broche de oro”: La reacción de Camila Polizzi tras su primer espectáculo nocturno

Este viernes finalmente se presentó Camila Polizzi en el club nocturno Diosas de la capital, esto después de la polémica que generó el permiso otorgado por el Juzgado de Garantía de Concepción. Dicha suspensión de la medida cautelar de arresto domiciliario total comenzó desde las 05:00 horas del 4 de julio hasta las 10:00 horas del domingo 6 del mismo mes.

En el documento judicial se señala que la decisión fue tomada considerando “una oferta concreta de trabajo en la ciudad de Santiago”, y también la situación financiera de la imputada, en especial respecto al cuidado de sus hijas. El ingreso que iba a percibir Polizzi alcanzaba los $8 millones de pesos.

Antes de salir al escenario, la imputada se llenó de serpientes para posar ante las cámaras. Los reptiles corrían por su cuerpo, y ella sonreía mientras personificaba a Cleopatra.

Pasada las 2 de la mañana comenzó el primero de sus dos shows en Santiago, según lo consignado por ADN. Ella llegó personificada de la reina del Nilo mientras cargaba una boa en sus hombros.

Las declaraciones de Polizzi después del show

El espectáculo de Polizzi duró alrededor de 10 minutos, con la canción viral “Cleopatra” de fondo. Ella fue removiéndose lentamente las prendas que llevaba de su traje dorado y blanco, el cual fue creación de Ricardo Oyarzún.

Todo esto mientras ella interactuaba sensualmente con las bailarinas que la acompañaban, según el medio citado. Camila sorprendió a los asistentes y terminó sumergiéndose en el jacuzzi, y fue bañada y acariciada por sus compañeras de escenario.

“Creo que salió increíble, el público estaba muy contento, hicieron barra y pedían más. Así que me voy muy contenta la verdad y me voy a preparar para mañana”, señaló Polizzi después de su presentación, y agregó que “es la primera vez que estoy en un escenario bailando porque yo no soy bailarina, fue un desafío importante”.

Con respecto a la cantidad de gente que estaba presente en el espectáculo, la imputada por el Caso Lencerías afirmó que sintió el cariño del público. “Me sentí muy bien, cómoda con el público. Yo creo que mañana va a estar increíble así que muy contenta, una noche que se cerró con un broche de oro”, declaró ante los medios.