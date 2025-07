“Hugo ya está en casa”: Belén Soto publicó emotivas historias para despedir a su perrito

Con profunda tristeza, la actriz e influencer, Belén Soto reveló que el perrito que había adoptado hace poco y al que bautizó como “Hugo”, no logró superar una serie de complicaciones médicas, falleciendo durante el fin de semana.

PUBLICIDAD

Belén Soto contó así a través de sus historias de Instagram que la salud de Hugo se deterioró tras constatar que en el estómago tenía varios calcetines y un dispositivo de ropa, lo que poco a poco lo fue complicando, todo esto tras haber sido golpeado y abandonado.

“El 28 de junio rescatamos a este pequeño, le pusimos Hugo, con casi tres meses, teníamos la ilusión de darle una nueva vida. Ya había pasado por lo que ningún ser vivo debería soportar: Ser abandonado, golpeado por la calle, y estar completamente desnutrido”, contó la actriz en un inicio.

Luego añadió que fue en el veterinario donde se constató la gravedad de la salud de la mascota, ya que tenía “un estómago con 5 calcetines y un dispositivo de ropa que se tragó por hambre. Hambre de comida. Hambre de amor. Hambre de vida”.

“Hugo ya está en casa”

Finalmente, fue durante este domingo 6 de julio cuando Belén Soto contó que pese a todas las enfermedades que afectaron al can durante los últimos días como coronavirus y fiebre, “luchó. Aún así, me miraba como si quisiera quedarse. Días después, una complicación grave: su intestino colapsó de nuevo. Una segunda cirugía. Otra oportunidad. Y resistió”.

“Le llevé el peluche de mi Ralph —el gran amor de mi vida que también se me fue hace poco— para que lo acompañara y cuidara. Y Hugo seguía mirando con esos ojos llenos de ternura, diciendo ‘no me dejen’”, agregó Belén.

Finalmente, cerró contando que no logró sobrevivir a los procedimientos médicos. “Se fue, pero no se fue solo. Se fue amado, protegido, sostenido. Se fue sabiendo lo que era tener una casa, un nombre, una voz que lo nombraba. Este no debería ser el destino de ningún cachorro (...) Ningún animal debería llegar a este nivel de daño por culpa del abandono. Por eso hoy, en medio del dolor, comparto esto para crear conciencia real”, dijo la actriz, mostrando después que tiene las cenizas del perrito en su casa junto a las de su otra mascota. “Hugo ya está en casa”, concluyó.