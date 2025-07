Adulto mayor causa revuelo en redes sociales al ofrecer su herencia a cambio de cuidar a su gata una vez que él fallezca

Alto impacto provocó esta semana en medios de prensa chinos un hombre de 82 años de nombre Long, quien ofreció todos sus ahorros y bienes, incluida su vivienda, a la persona que se haga cargo de su gata una vez que él fallezca.

PUBLICIDAD

La inesperada propuesta del adulto mayor oriental llega luego de una década de viudez -su esposa falleció en 2015-, tiempo que Long ha compartido junto a su gata de nombre Xianba, a quien adoptó hace varios años junto a sus tres crías.

La propuesta de herencia por cuidado de mascota

Según informa el medio asiático South China Morning Post, la propuesta del octogenario hombre ha supuesto un amplio debate en redes sociales, donde muchas personas han cuestionado la propuesta, no tanto por la veracidad de ella, sino porque en su búsqueda de “un cuidador confiable” para su mascota, bien podría encontrarse “con malas personas” que se aprovechen de su sincero deseo por hallarle un entorno de seguridad a su felina.

“El deseo de Long, de 82 años y oriundo de la provincia de Guangdong, en el sur de China, ha provocado una acalorada discusión en redes sociales”, reseña el medio chino, que además de recalcar que Long “no tiene hijos y vive solo tras la muerte de su esposa hace una década”, asegura que el adulto mayor está “dispuesto a dar toda su herencia, incluido su apartamento y sus ahorros, a cualquiera que esté dispuesto a ‘cuidar bien’ de su gata”.

“Sólo Xianba permanece con él, lo que impulsa a Long a comenzar a buscar cuidadores en caso de que él muera antes que ella”, agrega el medio de comunicación.

Su caso también ha sido cubierto por radios locales y el canal de TV de Guangdong, que han enfatizado que la propuesta de Long aún “no ha dado con la persona adecuada” para el cuidado de su mascota.

“Si nadie está dispuesto a aceptar la oferta es porque realmente no aman a los gatos o las condiciones del anciano son demasiado estrictas”, indicó una persona en redes sociales, quien abrió la polémica mediática con una propuesta que hasta el momento no “ha revelado los términos del contrato de cuidado del gato”.

PUBLICIDAD

“El anciano podría estar dispuesto a ceder su propiedad, pero la persona que acepte la oferta podría enfrentar demandas de sus familiares, quienes podrían afirmar que tienen derecho a heredarla”, señaló otro observador en línea.

Aumento de mascotas en China

Cabe señalar que según los medios locales, el “Código Civil de China, que entró en vigor en 2021, permite a las personas hacer un testamento para dejar su herencia al país, a una institución o a un individuo ajeno a su entorno familiar”.

Si bien hubo opiniones contrarias al deseo de Long, otros se mostraron de acuerdo con su propuesta e incluso se ofrecieron para “adoptar al gato sin aceptar su dinero”.

“Me gustaría adoptar el gato y no necesito su dinero”, dijo un usuario de plataformas sociales; mientras que otra aseveró que “estoy dispuesta a adoptarla”.

“Yo también me planteé la misma pregunta una vez. No conozco a nadie a quien confiarle mi gato, así que lo mejor es darle dinero al adoptante porque no quiero que mi gato sea una carga para él”, señaló otra persona.

En la actualidad China no tiene una ley que prohíba el maltrato a las mascotas, a pesar que dicho mercado en la nación asiática ha experimentado un auge en los últimos años, con “un número de perros y gatos que alcanzó los 124 millones el año pasado, con un incremento del 2,1% respecto de 2023”.