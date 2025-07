“¡Tenemos una clase política floja!”: José Antonio Neme lanzó furioso descargo en contra de las autoridades tras episodios de violencia en Meiggs

Un potente descargo realizó el animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, mientras discutía el nuevo episodio de agresión que se vivió en Barrio Meiggs después de que un grupo de vendedores ambulantes atacaron a personal municipal que estaba realizando una fiscalización de rutina.

PUBLICIDAD

Él cuestionó cómo el Estado no ha podido combatir “la mafia” que existe dentro del sector comercial ubicado en Santiago. “¿Por qué mierda no se puede terminar esto de una vez por todas? Se lo dijo a Irací Hassler, a Mario Desbordes, a la exministra Tohá, al actual ministro Elizalde, al gobernador Orrego", cuestionó.

Neme instó a que los gobernantes le digan a la ciudadanía por qué realmente no pueden terminar con los toldos azules de Meiggs: él teorizó que puede ser por personal de Carabineros o no querer tener problemas con alguna persona.

El descargo de Neme

José Antonio comenzó a enfurecerse después de que mostraron uno de los registros de los ataques de los vendedores ambulantes a los fiscalizadores. Antes de emitir su opinión, él dijo que iba a decir algo “políticamente incorrecto” que es lo que deben pensar muchas personas en sus casas.

Al ver cómo una mujer empujó fuertemente a un guardia, dijo que con una pistola pudo haberse defendido. “Yo no estoy por la gente que anda disparando en la calle ni nada. Yo no estoy abogando por la cultura de la muerte, pero hay ciertas conductas que son inadmisibles y uno es responsable de su integridad física”, partió.

“Si yo he tomado la decisión (...) de empujar a un agente de seguridad, sea el que sea. Si he decidido tomar esa pulsión, visceral tendré que aceptar las consecuencias de cuando el Estado usa su fuerza legítima”, añadió.

Uno de los invitados cuestionó por qué no apuran la ley de atribuciones de los inspectores municipales, y José Antonio estalló. “¡Porque ningún político va a comprar ahí! Los políticos de mierda que están en Valparaíso van a comprar a Vitacura, a la esquina de mi casa, entonces como ellos compran ahí, no viven la realidad de la gente que compra en Estación Central”.

PUBLICIDAD

“Cuando los políticos ganen mierda y tengan que comprar donde compra la gente del pueblo, ahí las cosas van a cambiar. Perdón que me enoje, pero ya estoy hasta acá con la huea. Todos los días hablamos lo mismo y las cosas no mejoran”, continuó su descargo.

“Viene Irací y dice una cosa, viene Desbordes y dice otra, y le están tomando el pelo a la gente. Lo único que están haciendo es avivar una carrera presidencial que se va a polarizar cada vez más. Son responsables ellos de lo que la gente decide en la urna”, añadió.

“Ninguno de los políticos van a comprar a Meiggs, ni del PC, Frente Amplio o la UDI. En Chile hay dos países paralelos, los políticos viven en uno y... Me van a decir ‘y tú’, pero yo no soy político, a mí no me eligieron, me paga un privado, así que ese argumento conmigo no va”, lanzó quien terminó sacando aplausos.

“¡Tenemos una clase política floja y fresca de raja! No hay sentido de velocidad ni eficiencia para trabajar", volvió a exclamar.

La entrevista caída

Debido a este descargo de José Antonio Neme, el director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, quien iba a ser entrevistado en el matinal de Mega, decidió no prestar declaraciones.

“Entiendo que estaba conectado el encargado de seguridad del municipio de Santiago, quien decidió desistir de la entrevista porque probablemente le molestó mi intervención bastante vehemente de hace un momentito atrás”, contó el animador

“Yo no insulté a nadie ni hablé de manera sesgada en contra de un alcalde u otro, hice una apreciación general que seguiré haciendo en este programa. Entonces, si ustedes políticos o funcionarios públicos no quieren venir a este programa, como yo no voy a privar al programa de tener esa fuente, yo me puedo marginar de la entrevista”, señaló.

“Pero a mí no me van a pedir maquillar nada o hacer preguntas pelotudas del tipo ‘qué se está haciendo alcalde’ o ‘qué viene ahora alcalde’. Mientras esto está pasando los colegas le preguntan a la ministra Jara qué opina de Norcorea o a Kast qué opina de la cámara de gases, porque así de hueones son los periodistas”, cerró.