“Con lágrimas de dolor”: Andrés Caniulef preocupó tras publicar historias mientras estaba hospitalizado

El periodista Andrés Caniulef anunció que se iba a alejar de las redes sociales por motivos de salud, y a esto le sumó que quería purgarse de la mala onda de personas que tenían recelo y envidia de su carrera, y que siempre aprovechaban de hablar mal de él.

A las horas de este descargo, Andrés volvió a subir historias, esta vez desde un centro médico en donde era llevado en silla de ruedas por una enfermera.

Él sonrió y bromeó con la funcionara que “lo estaban llevando al matadero”, y a este comentario agregó sobre su estado de salud que "ya les contaré, pero han sido días complicados“.

Su siguiente historia mostraba su brazo que tenía un catéter venoso mientras ya se encontraba en una cama clínica. “Bien cableado. Mejor atendido. Con lágrimas de dolor y mucho amor de ustedes. Muchas gracias”, escribió Caniulef.

Historia de Andrés Caniulef Captura: Instagram @caniulefandres

La despedida momentánea de Andrés Caniulef de sus redes sociales

A través de sus historias de Instagram, el periodista anunció su alejamiento de las redes y partió explicando a sus cercanos, o personas que necesiten hablar con él, que “por razones de salud estaré desconectado estos días. Si requieren contactarme les pido me escriban un Whatsapp”.

Esto lo siguió diciendo que “veo TV, YouTube, Instagram y/o Tik Tok y hablan de mí (no cosas favorables) y lo hacen aquellos que siempre miraron con envidia y recelo mi trabajo. Dirán que no, pero saben que sí. Lo comento para purgar la mala onda que me envían; para invitarlos a entender que -aunque he cruzado océanos- no siempre se puede nadar contra la corriente”.

“Pero yo sé nadar y en cada naufragio siempre ha habido una isla con árboles frutales a mi espera y esta no es la excepción. Porque mi trabajo, mi historia, mi actuar, el quién soy, serán siempre mi carta de presentación. No necesito derribar a nadie para avanzar”, aseguró el periodista.

Caniulef señaló que una cercana le aconsejó que dejara que “los perros ladraran”, pero según él “es lo que he hecho en los dos o tres meses que llevo fuera de pantalla, dejarlos pasar, pero no hay una semana desde entonces, en la que no ha habido una palabra en mi contra”.

“Llevo casi 30 años trabajando y no hablo solo de la tele, porque quien conoce mi historia sabe que salí a trabajar para poder llegar a la universidad y durante la U, para mantenerme allí”, continuó.

“Esa es mi escuela, la de mis papás, donde el sacrificio personal es lo que realmente vale y no el sacrificar a otros. Porque si lo piensan bien, hoy soy yo, pero mañana cualquiera de esos verdugos pasará a ser la presa”, agregó.

Finalmente, Andrés Caniulef señaló que este era su descargo, pero tiene mucho más que agradecer y apreciar el cariño que recibe de las personas tanto por redes sociales como en la calle.