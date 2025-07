Españoles desatan polémica al calificar el acento chileno como “el peor de Latinoamérica”

El acento chileno se convirtió en el blanco de burlas por parte de comediantes españoles en el podcast ‘El Latinómetro’, lo que generó una fuerte reacción en redes sociales. Durante la emisión, el comediante Arnau García afirmó que “ el peor acento de Latinoamérica, quiero confesarlo, el que me parece más feo, de hecho es hasta molesto, es el chileno ”.

García expresó que “hay una musiquilla que no va a ningún lado, una cantinela, parece que no acaban de arrancar, es una cosa rarísima”. Su compañero, Ricardo Andrade, coincidió en parte con él, manifestando que “a mí me gusta porque me da risa y hay gente de Chile que quiero mucho, pero es cierto que es muy raro”.

Andrade incluso intentó imitar el acento chileno, describiéndolo como “inentendible”: “Ah wena po’, la hue… más”. Para reforzar su crítica, García comentó que “como que no le ponen ningún interés a lo que están diciendo”.

Reacciones en redes sociales

Las redes sociales estallaron tras la difusión del podcast. Muchos chilenos se manifestaron en defensa de su manera de hablar, compartiendo mensajes que resaltaban la riqueza del español en Chile. “El español chileno es el idioma que más palabras heredó de sus pueblos originarios” y que “la gracia de hablar en chileno profundo es que sólo entre chilenos nos entendemos”.

Leonardo de Jesús, otro comediante presente en la conversación, realizó un comentario humorístico sobre la rapidez del acento, sugiriendo que “ahorran tiempo, a lo mejor, su día tiene 28 horas gracias a eso”. Sin embargo, Andrade se atrevió a defender a Chile, afirmando que “es uno de los países más desarrollados de Latinoamérica”.

A pesar de las críticas, Andrade añadió que “a punta de pronunciar mal” el acento chileno ha sido objeto de burlas. Asimismo, de Jesús propuso una teoría alternativa: “¿Y si el resto del mundo estamos pronunciando mal y ellos son los que pronuncian correctamente?”. Sin embargo, Andrade concluyó que “el acento chileno es el acento escocés del español”, lo que generó risas entre sus colegas.

“George Harris descansa , ya tenemos a otro”; “Vine a ver si estamos todos 🇨🇱❤️“; ”El país de Latinoamérica que tiene 2 nobels de literatura habla como quiere😂😂“, son algunos de los comentarios.