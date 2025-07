Nicole Block compartió crudo desahogo tras nuevo conflicto familiar: ”Tuve que ir con Carabineros a recuperar mis cosas”

PUBLICIDAD

Nicole Block, actriz e influencer chilena, volvió a alzar la voz sobre la compleja situación familiar que arrastra desde hace años. A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, compartió un crudo episodio ocurrido durante el fin de semana, cuando acudió a la casa de su padre para recuperar sus pertenencias. Cabe destacar que en el pasado, la actriz se ha referido públicamente a la querella que interpuso en contra de su padre por maltrato habitual.

“Ayer viví uno de los días más duros del año… Tuve que ir con Carabineros a recuperar mis cosas desde la casa de mi progenitor. Mis herramientas de trabajo, mi ropa, mis pertenencias… todo lo que necesito para seguir generando”, relató.

Sin embargo, al llegar al lugar, la situación fue aún más dolorosa de lo que esperaba. “Pero al llegar, no había nada. Me imagino que las regalaron, las botaron o las quemaron. Simplemente desaparecieron. Como si no importaran. Como si yo no importara. Él no estaba. Pero sí estaban mi madre y mi hermano”, explicó junto a una fotografía donde se le ve visiblemente afectada.

El encuentro con su familia, a quienes no veía hace más de un año, resultó ser un duro golpe emocional. “Verlos fue como enfrentar a completos desconocidos. Fríos. Distantes. Me dolió menos lo material que esa sensación de no pertenecer… ni siquiera a mi propia historia”, confesó.

Nicole, quien ha sido abierta respecto a su historial de violencia familiar, no ocultó el dolor que atraviesa: “Hoy amanecí así: con los ojos hinchados, sin fuerza, rota. Pero tengo que seguir. Porque de esto vivo. Porque no me voy a dejar caer. Si me ves así ahora… en un rato me verás maquillada, trabajando, sonriendo en una sesión”.

La actriz finalizó su mensaje con una reflexión que conmovió a sus seguidores: “Esta también soy yo. La que llora… y se vuelve a parar. Gracias por leerme. Gracias por entender que antes que personaje, antes que cuerpo, antes que sonrisa… soy humana”.

Cabe recordar que en el pasado Block presentó una querella contra su padre por maltrato habitual, la cual fue declarada admisible, y ha denunciado reiterados episodios de violencia intrafamiliar, lo que la ha llevado a hablar abiertamente sobre su proceso emocional y psicológico.