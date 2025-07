Actor de ‘Cromosoma 21’ lanzó su precandidatura presidencial

A través de un video en sus redes sociales, Sebastián Solorza, conocido por su papel en la serie “Cromosoma 21”, confirmó su intención de postularse a la presidencia. El actor interpreta a Tomi en “Cromosoma 21”, una serie que ha sido emitida por el canal 13 y actualmente está disponible en Netflix.

En su video, invitó a los ciudadanos a firmar por su proyecto político, destacando la importancia de la participación ciudadana en su candidatura.

Un llamado a la inclusión

“¿Por qué? Porque llegó la hora de actuar por nuestro país. Porque sé lo que es vivir en un país donde la inclusión muchas veces se queda en el discurso", dijo, ya que asegura que tiene el deseo de transformar la realidad de las personas con síndrome de Down y las personas con discapacidad en Chile.

El actor expresó que a lo largo de su vida ha enfrentado y desafiado prejuicios, tanto en su carrera como en su vida personal. “He pasado toda mi vida rompiendo prejuicios, como actor, como trabajador y como ciudadano. Hoy asumo un nuevo rol, el más importante que me ha tocado. El de actuar por la inclusión, por el respeto, por las oportunidades para todos y todas”, afirmó.

Un nuevo camino político

“Porque me ha tocado abrir puertas que antes estaban cerradas y ahora quiero ayudar a abrir muchas más, para que las personas con síndrome de Down no tengan que demostrar todos los días que valen”, agregó el actor.

En su video, también invitó a los ciudadanos a sumarse a su causa, indicando que la inclusión no debe ser solo un tema de conversación, sino una acción tangible que se refleje en las políticas del país. “Y si no me crees, entra a patrocinantes.servel.cl, compruébalo y de pasadita, firma por la inclusión!”, concluyó, cerrando su mensaje con un llamado a la acción.