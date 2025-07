“Anoche un tipo muy desagradable...”: Francisca García-Huidobro habló sobre la incómoda experiencia que vivió en sus vacaciones

La animadora de “Only Fama”, Francisca García-Huidobro, está de vacaciones alejadas del frío del invierno que se está viviendo en Chile para arribar a República Dominicana.

A pesar de estar descansando, ella no se ha alejado de las redes sociales y respondió a una de las frecuentes dudas que tienen sus seguidoras: ¿Es seguro viajar sola como mujer?

“Siempre surge la misma pregunta desde que viajo sola”, partió la ex Dama de hierro mientras estaba sentada en una reposera con un paradisiaco paisaje a sus espaldas.

“¿Es seguro viajar sola? Sí, partamos de la base que esto es un all-inclusive que significa que puedes comer y tomar todo lo que quieres durante todo el día y la gente obviamente hace uso de esto", explicó.

“Y en la noche, sí por supuesto hay hombres pasados de copas. Esto no me pasa a mí porque viaje sola, en general pasa cuando uno viaja solo con mujeres”, añadió.

La experiencia de Fran viajando sola

Ahí es cuando Fran García-Huidobro habló sobre una incómoda experiencia que vivió dentro del resort en el cual se está alojando, a pesar de hacer la precisión que sí es un lugar seguro para ir a vacacionar.

“Anoche un tipo colombiano muy desagradable me insistió toda la noche en molestarme. Él estaba muy ebrio y yo traté de ser lo más amable posible, pero finalmente no entendía”, reveló.

“Lo que les quiero dejar súper en claro, al menos en este hotel, siempre va a haber alguien mirándote por si acaso. Si te ven un poco incómoda, si se dan cuenta que efectivamente hay personas muy borrachas que no respetan el metro cuadrado o el límite. Siempre va a haber alguien que te salve”, continuó.

Ella señaló que el personal del hotel se encargan de estas situaciones de una manera muy gentil y con amabilidad, sin tratar a las personas como delincuentes

“Salvo ese pequeño mal rato, que no me pasa siempre, pero sí en todas partes del mundo nos pasa a las mujeres cuando estamos solas. Aquí (en esta cadena de hoteles) no vas a correr ningún peligro para que no tengan miedo a viajar solas o en un grupo de amigas”.

De igual forma, Fran dijo que, para ser justa, las mujeres también se pasan de copas en los hoteles, pero precisó que son menos agresivas con el resto de las personas.