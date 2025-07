Excarabinera ‘Dani Police’ que crea contenido en Arsmate tiene orden de detención: aseguran que no devolvió indumentaria ni elementos policiales

Daniela Díaz está en problemas. La excarabinera, hoy convertida en creadora de contenido de Arsmate bajo el nombre de Dani Police, enfrenta una grave acusación en Fiscalía Militar: “negativa de entrega de insumos fiscales”.

La pesadilla de la otrora policía se remonta al tiempo que vistió el uniforme de Carabineros. Durante los 14 años que fue parte de la institución le entregaron diversos elementos propios del servicio, como bastones retractiles, zapatos, ropa, etc. Ella asegura que muchos de ellos se gastaron o perdieron y hoy la Institución policial no perdona a Daniela y hasta tiene una orden de arresto en su contra.

Dani Police Cedida

“Ellos quieren que comparezca ante el tribunal y diga por qué no reintegré esas cosas. Me interesa aclarar que nunca he hecho contenido con el uniforme, por ende no es tema quedarme con ropa para mis producciones”, precisó Díaz.

“Me presentaré y no sé qué pasará conmigo”, cuenta resignada ‘Dani Police’ a horas de comparecer en el tribunal castrense.

Mientras la Fiscalía decide su futuro, Daniela sigue provocando estragos con su material en Arsmate y ya prepara una nueva edición de la saga “El robo millonario”, cortometraje que protagoniza junto a otras exintegrantes de Carabineros que hoy se dedican a la creación de contenido.