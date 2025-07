Kiss Cam mostró a CEO de Astronomer y a su CPO muy acaramelados: ahora su esposa y dos hijos expuestos

Andy Byron, director ejecutivo de Astronomer, es el rey en redes sociales, luego de su aparición en la “kiss cam” durante un concierto de Coldplay en Boston. Este momento, que mostró al ejecutivo junto a su Chief People Officer, Kristin Cabot, desató especulaciones sobre una infidelidad.

Astronomer, una empresa de DataOps valorada en más de 1 300 millones de USD, ha estado liderando desde julio de 2023 el desarrollo de infraestructura de datos para empresas a nivel global. En su rol como CEO, Byron supervisa una plataforma de orquestación de datos basada en Apache Airflow, un sistema que permite gestionar flujos de trabajo de datos de manera eficiente.

El video del concierto se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok, X e Instagram, generando un considerable revuelo. Durante la transmisión, el cantante Chris Martin hizo una broma sobre la situación, comentando: “either they’re having an affair or they’re very shy” , es decir, o “están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

Fortuna personal y vida familiar

Aunque las cifras exactas sobre la fortuna personal de Byron no se han hecho públicas, su papel al frente de un “unicornio” tecnológico sugiere que su patrimonio podría estar en decenas de millones de dólares. En el contexto empresarial, Astronomer cerró recientemente una ronda de financiamiento Serie D por 93 millones USD, lo que elevó su valoración por encima de los 1 000 millones USD.

Byron mantiene un perfil bajo en su vida personal, residiendo en Nueva York con su esposa y sus dos hijos. Las imágenes del abrazo entre Byron y Cabot, captadas por la “kiss cam”, mostraron momentos de incomodidad, con Byron tratando de ocultarse detrás de una barrera y Cabot cubriendo su rostro.