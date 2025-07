La impactante transformación de cantante que bajó 58 kilos y donó su piel a niños quemados

El impactante testimonio de la cantante y actriz mexicana, Sheyla Tadeo, ha captado la atención de muchos tras su notable transformación física y su labor altruista. Se sometió a una cirugía para perder peso en 2015, y decidió donar piel a niños con quemaduras.

Un camino hacia la transformación

Sheyla Tadeo recordó cómo, hace más de diez años, decidió someterse a una cirugía de pérdida de peso que no solo transformó su vida, sino que también le permitió ayudar a otros. En su proceso, logró perder alrededor de 58 kilos y, como parte de su operación, donó 8.5 kilos de piel a niños con quemaduras. En una emotiva entrevista, Tadeo compartió:

“Me hice una parcial lipectomía, con el doctor Alejandro Andrade, cirujano plástico reconstructor, y dentro de esta cirugía doné la piel que me quitaron”, y añadió: “Me quitaron 8.5 de piel”.

El cirujano fue fundamental en su decisión, sugiriendo que donara la piel extra a quienes lo necesitaban. “Me dijo que si quería donar mi piel a los niños quemados y personas con pie diabético y la verdad no fue algo para pensarlo dos veces, porque mi piel era factible para un procedimiento de injertos, estuviera mal si no hubiera dicho que sí”, expresó Tadeo.

Un referente de amor propio

A pesar de las numerosas ofertas que recibió para someterse a diferentes procedimientos de reducción de peso, Tadeo eligió realizar la cirugía con un profesional en quien confiaba plenamente. “Tuve muchas ofertas de dónde hacerme la cirugía del estómago, pero la verdad quería hacerla con alguien que me diera la tranquilidad y la seguridad de que no me arriesgara”, indicó.

“Le tienen un odio a las personas como yo, gorditas. Me dicen cosas horribles y yo pienso: ‘¿Es en serio que venimos a este mundo a agredirnos?’. Yo no ando etiquetando a nadie. No me gusta que me etiqueten ni que hablen solo de mi peso. Yo puedo hablar de muchas cosas, y el peso no me define”, enfatizó.

Además, Tadeo hizo hincapié en que no es necesario ajustarse a un ideal de belleza impuesto por la sociedad. “Creo que no lo piensan. Hasta puede ser algo cultural; puede venir de ahí la raíz de que no se acepte a las personas que son diferentes a un estereotipo ‘normal’. No entiendo qué podría llevar a la gente a criticar, yo nunca le he gritado nada a nadie”, concluyó.