Pese a que reconoció que “no es lo que más me gusta”: Fernando Solabarrieta regresará al relato deportivo este jueves 24 de julio

Un nuevo paso en su carrera y el retorno al relato deportivo, dará este jueves 24 de julio el periodista Fernando Solabarrieta, quien confirmó su regreso a esta actividad durante el programa “Marca Personal” de radio La Metro.

PUBLICIDAD

El anuncio se dio en el programa de este martes, cuando al aire, Óscar Hidalgo le preguntó a Fernando Solabarrieta si le gustaría volver a relatar un partido de fútbol, instante donde el periodista deportivo reconoció que pese a que no es lo que más le agrada de su profesión, sí, lo haría.

El regreso de Fernando Solabarrieta al relato deportivo

“Sí, me gustaría, no es lo que más me gusta, pero sí me gustaría”, fue lo que respondió Solabarrieta con una cara de incredulidad, mientras que Hidalgo le ponía la interesante propuesta sobre la mesa.

“¿Y si yo te propongo que radio La Metro vaya a la cancha y transmitamos Guaraní con la Universidad de Chile, te anotas?“, fue la pregunta directa a Solabarrieta, ante la cual dijo sin titubear que ”pero altiro, vamos, ¿en serio?“, apuntó el periodista deportivo todavía con un poco de sorpresa.

De esta manera, se confirmó que Fernando Solabarrieta volverá a relatar un partido de fútbol, lo que se anunció también a través de redes sociales de radio La Metro, donde expusieron el video del programa.

“En concreto, este jueves, estará a cargo del primer partido que dará la radio La Metro, nada menos, que el partido de Universidad de Chile vs Guaraní, válido por Copa Sudamericana”, escribieron en la publicación que rápidamente se llenó de comentarios.