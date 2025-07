“La cag*** más grande de mi vida”: Fernando Solabarrieta recordó la “vergüenza” que sintió cuando llegó a trabajar a TVN en estado de ebriedad

Un vergonzoso episodio recordó este jueves el periodista Fernando Solabarrieta, quien durante la emisión del programa “Marca Personal”, en La Metro FM, rememoró el día que llegó a trabajar en estado de ebriedad a TVN.

Fue en el inicio del programa radial emitido en redes sociales donde el otrora rostro de la señal pública entregó mayores detalles del impasse etílico que padeció momentos antes de salir de vacaciones, cuando por un inesperado cambio de turnos en el canal tuvo que reemplazar a Pedro Carcuro en el bloque deportivo.

La anécdota de Fernando Solabarrieta

“Yo en TVN me mandé la cag*** más grande de mi vida, y fue pública, no me hago el cartucho”, inició el comunicador, quien recordó a sus compañeros del programa radial (Luka Tudor y Óscar Garrido) que dicha “historia es pública, notoria, evidente, salió al aire, fue súper comentada y no es graciosa, es dramática, y a mí me da mucha vergüenza porque yo no sólo comprometí mi trabajo, sino que comprometí el trabajo de compañeros y de un canal”.

“Yo no tenía que ir ese día”, se defendió Solabarrieta. “Me habían cambiado ese día. Era febrero, y ese día viernes yo salía de vacaciones y a última hora me cambian el día. Yo, por ejemplo, si iba el jueves y quedaba listo porque personalmente hacía radio, y quedaba libre, de vacaciones. Del canal ya había quedado libre el día anterior, pero a última hora me cambian el día y me ponen el viernes porque Pietro (Pedro Carcuro) no podía, el que mandaba la pauta era Pedro, esa es la verdad”, agregó.

“Me decía: ‘Oye, flaquito. ¿Te puedo cambiar? Porque tengo un tema, lo hago por ti’. Siempre como que te hacía sentir que te hacía un favor, jajá (…) te la mandaba a guardar con todo, porque siempre te hacía entender que era un favor para ti”, puntualizó el periodista.

“Bueno, ese día viernes me lo cambian, y yo salgo de la radio a las tres de la tarde. Digo ‘eh, de vacaciones’, y me fui a almorzar, me junté con unos amigos, asado, y después me llaman: ‘Te cambiaron el día’, y yo les digo ‘pero si estoy de vacaciones’, y estaba en un restaurante, toda la tarde, después pasamos a un asado y de ahí me voy directo a la casa a buscar el traje, a última hora, corriendo, porque me avisan que yo tenía que ir”, relató, a esas alturas, bastante más relajado del jocoso pero dramático momento que sufrió.

“Yo pude haber dicho: ‘Perdón, pero estoy de vacaciones’. pero esa hue*** de cumplir igual (…) yo entro a la casa, rajado, busco un traje, Ivette (Vergara) me mira así como ‘no, no hagai esto, hue***’. Y ahí me voy, entro al aire y dejo la cag***. No debí haber ido”, concluyó.