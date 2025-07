“Es la punta del iceberg lo que se sabe”: Latife Soto sorprendió con predicción sobre Francisco Kaminski en caso del “Rey de Meiggs”

Impacto generó en los últimos días el vínculo de amistad entre el fallecido “Rey de Meiggs” -Felipe Reyes Ossa- y el conductor de radio y televisión Francisco Kaminski, luego que este último revelara que acudió a declarar en calidad de testigo en la causa, motivo por el cual fue consultada la tarotista Latife Soto.

PUBLICIDAD

Así, en medio del programa web que tiene Latife con el periodista José Antonio Neme, tiró las cartas para preguntar por Kaminski, asegurando de entrada que lo que se ha conocido hasta ahora solo es “la punta de iceberg”.

“Se va a saber sobre otras personas...”

“Mira, es la punta del iceberg lo que se sabe. Se van a saber otras cosas más y se va a saber sobre otras personas que también se relacionaban con el Rey de Meiggs”, partió diciendo Latife Soto.

Luego, añadió que el “Rey de Meiggs”, “ayudaba mucho, entonces mucha gente le tenía cariño, sentimientos y emociones. Él siempre ayudaba a personas, entonces hay otras personas conocidas que él siempre estuvo ayudando”, indicó sin dar nombres ni identidades de los beneficiados con esos dineros.

En tanto, al mirar las cartas, Latife añadió que habrá novedades en el caso producto del trabajo policial, revelando incluso, escuchas telefónicas que serán clave.

“Se van a saber más cositas, porque las policías cuando trabajan están calladitas y la gente dice ‘pero cómo, nunca dicen las cosas’, pero las policías están calladitas porque no puede hablar altiro, no pueden decir las cosas de inmediato (...) Tú podís ir y te interrogan, y tú creís que la hiciste de oro, pero no, porque la investigación a ellos los ayudan a encontrar cositas. Hay escuchas telefónicas”, aseguró.

Luego, aclaró que “no es que Kaminski está metido en cosas, no estoy diciendo eso, pero a lo mejor hay cosas que él no ha hablado porque tampoco puede hablar (...) Esto está en un proceso de investigación, pero la policía está haciendo sus cosas y se van a saber. Por eso lo digo: hay otras personas”.

Finalmente, al ser consultada sobre las amenazas que habría recibido Francisco Kaminski, la tarotista apuntó que “a él lo citan y él tiene que explicar lo que sabe, pero por otro lado, él conocía a la persona creadora de esta acción, entonces hay dos bandos”, apuntó.