¿Encontró nuevamente el amor?: Daniela Aránguiz publicó una imagen con su misterioso galán “mucho más joven” que ella

La panelista de farándula Daniela Aránguiz se escapó del invierno que se está viviendo en nuestro país para dirigirse a una de sus viviendas que está ubicada en Estados Unidos para disfrutar junto a sus hijos del verano norteamericano.

Allí sacó del cajón sus bikinis y publicó en sus redes sociales postales de ella luciendo dichos trajes de baño. Sin embargo, algunas personas en sus redes sociales criticaron su cuerpo tras ver las fotografías.

Por lo mismo, la “Cara de cuica” no se quedó callada y realizó una reflexión ante estos comentarios que recibió. “Subí una foto en la piscina de mi casa con bikini, porque quiero, porque me da la gana. Me siento mínisima, me siento en mi mejor momento”, partió

“Caché unos comentarios súper heavy, y no heavy para mí, porque de verdad yo me siento en mi mejor momento (...) Lo que más me sorprende es que son mujeres las que te comentan: ‘oh, se te ve una guatita de embarazada’; ‘oh que parece embaraza’; y el típico ‘oh, qué van a decir los hijos, los amigos de tu hijo’”, reveló la panelista de espectáculos.

“‘¿Y qué van a decir a los amigos de tus hijos?’, ponen en la foto. Y yo digo, los amigos de tus hijos van a decir ‘chuta, la mamá de Juanito Pérez que se depile los bigotes’. Yo prefiero que digan ‘la mamá de Jorgito y la Agu está minísima’“.

La reflexión de Daniela y su historia de Instagram

“Me parece muy heavy que opinen del cuerpo de otras personas cuando hay una lucha entre las mujeres por ello. Esto no lo comento por mí porque no estoy ni ahí, tengo 39 años, con dos embarazos y me siento en mi mejor momento. Si tengo un rollito o no, me encanta”, señaló Daniela.

“Hay mujeres que no son tan fuertes de cabeza (...) Me imagino que hay muchas niñas que su cuerpo es un tema. No es mi caso, me encanta generar envidia. Me siento en mi mejor momento, incluso... Mejor, ni les cuento…”, dijo antes de soltar la bomba.

“Incluso, puedo tener la suerte de estar saliendo con un hombre mucho más joven que yo, y minísimo. Más adelante, si es que esto sigue, les contaré quién es. Me siento minísima y estoy orgullosa de mí, de mi cuerpo”, reveló Aránguiz.

Esto no se quedó ahí, ya que Daniela publicó una postal con el misterioso galán más joven que ella, en donde solo se ven las manos del hombre en cuestión. “Extrañándote”, escribió mientras entrelazaba los dedos con su nueva pareja.