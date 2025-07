“Farandulización del conocimiento”: Marcelo Lagos criticó la tribuna que se le dio a personajes que “predecían” sismos

La alerta de tsunami emitida por el SHOA para las costas del territorio nacional tiene a todo el país atentos, con muchos compatriotas teniendo que dirigirse a zonas seguras y evacuar como en Rapa Nui tras el terremoto 8.8 que azotó a Rusia.

Por lo mismo, en el matinal de Chilevisión “Contigo en la mañana” realizaron un contacto a distancia con el geógrafo Marcelo Lagos, quien entregó detalles sobre este tipo de fenómenos.

La meteoróloga Alison Gohler habló sobre la periodicidad de los terremotos que han ocurrido en Rusia, y también recordó el postulado de que en Chile ocurre un evento de alta magnitud cada 25 años.

Ante esta afirmación, Lagos no estaba de acuerdo, ya que señaló que “las matemáticas siempre tratan de ponerle números a todos, pero en el mundo real no todo es matemáticas (...) Ese es un invento de los enfoque cuantitativos, si fuera así sería cada 75 años y todos bailamos cada 75 años (...) Si fuese tan así los terremotos no serían sorpresa. Esos son datos de referencias o probabilidades”.

Julio César Rodríguez tomó el punto de Lagos, y dijo que “es peligrosa esta idea de la estadística que busca concentrar un dato dentro de una realidad que se fuerza. A Chile vinieron muchos tipos que utilizaban la estadística para decir que va haber un terremoto”.

“Y estuvieron muy de moda en la tele, no tenían asidero científico más que la estadística. Iban por los canales de televisión y decían que ‘según la estadística, en un mes y medio más...’ y (a veces) la enchufaban (...) Hay gente que intentó instalar que este dato de estadística podía ser certero para poder predecir. Gente que venía de otros países, no quiero dar nombres, pero era un brasileño”, agregó JC quien recalcó que desaparecieron por no acertar en sus predicciones.

La respuesta de Marcelo Lagos

Llegó el turno de hablar de Marcelo Lagos sobre el personaje que se hacía referencia, que era Aroldo Maciel, y este tipo de “Farandulización del conocimiento”.

“Lo medular aquí es que, mientras más tiempo transcurre sin terremoto, aumenta la probabilidad. Y segundo, me gustaría precisar que Brasil es un gran país. El hecho de que un personaje venga de allá, no quiere decir que Brasil nos quiera asustar. Es un personaje irresponsable que juega con el tema de la predicción”, argumentó.

Andrea Arístegui intervino y comentó que “chantas hay en todas partes, digamos las cosas como son”. Mientras que Eduardo de la Iglesia agregó que “también hay que hacer un mea culpa, nosotros los medios, porque cuántas veces hablamos con Aroldo Maciel. Al final, el chanta existe porque uno lo expone”.

Lagos recalcó que también existe una responsabilidad de los medios por trivializar la información científica. “Si este fuera un país que la información fuera seria y objetiva, eso estaría prohibido y el medio de comunicación sería sancionado. Esos personajes no son invitados en NHK en Japón ni en medios de comunicación de costa a costa de Estados Unidos. Esto es parte de la farandulización del conocimiento y la falta de regularización”, sentenció el geógrafo.