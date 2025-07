“Lo no tan lindo...”: Melina Noto compartió su angustia por molestia del embarazo que no puede controlar

Pidiendo consejos a sus seguidoras, apareció en las últimas horas en sus historias de Instagram la periodista e influencer Melina Noto, quien reveló una característica “no tan linda del embarazo” que todavía vive pese a que ya tiene siete meses de gestación.

Melina Noto, que espera su primera hija junto a su pareja Pangal Andrade, contó así que pese a lo avanzado de su estado, todavía tiene vómitos, algo que intenta controlar con medicamentos, pero que le angustia mucho.

“Lo no tan lindo del embarazo, tengo 7 meses y sigo con vómitos. Me angustia demasiado no poder controlarlo, aunque tomo medicación. ¿Alguien que haya tenido la misma experiencia?“, escribió en sus historias en la red social, llenándose de respuestas y de ánimo por parte de sus seguidoras.

Le tranquilizó saber que “no soy un bicho raro”

Así, al poco rato de publicar la historia donde se desahogó, volvió a compartir un pantallazo con una gran cantidad de respuestas de mujeres que vivieron situaciones similares en sus embarazos.

“Me sorprende a la cantidad que le pasa lo mismo, de mis amigas y conocidas no tenía a nadie”, escribió Melina Noto.

A lo anterior agregó que “tomo pluriamin y hasta 4 al día. No me alienta mucho ver que les pasó hasta el último día de embarazo, pero sí saber que no soy un bicho raro”, añadió.

Finalmente explicó que “hay días que me siento genial, días como hoy que me siento pésimo, pero, sin embargo, sé que va a valer la pena”, cerró reflexionando sobre el proceso que vive junto a Pangal Andrade.