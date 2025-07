“Lo siento mucho”: Daniela Nicolás rompió el silencio tras no haber sido llamada para ser parte del jurado de Miss Universo Chile 2025

Este viernes 1 de agosto, termina el camino para escoger a la próxima mujer que va a representar a Chile en Miss Universo 2025. Este miércoles se anunció el jurado que va a estar encargado de realizar la elección, y dentro de ellos había una notable ausente, la ex Miss Universo Chile 2020, Daniela Nicolás.

La periodista tampoco fue convocada dentro del jurado que escogió a las semifinalistas del certamen, en donde habían diversas exreinas de belleza como Camila Andrade y Carla Ochoa.

Por lo mismo, ella fue consultada por sus seguidores por qué no estuvo presente dentro de la terna de jurados. Ante la duda Daniela partió señalando corta y simple: “no me invitaron, no tengo nada qué hacer”.

“Lo siento mucho, de verdad que lo siento mucho. Ojalá el jurado esté lo suficientemente capacitado para elegir a la mejor según los requerimientos del Miss Universo actual, pero lo siento mucho. No me invitaron, sino lo hubiese hecho feliz”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Historia de Daniela Nicolás

“Siempre he dicho que estoy disponible para ayudar”

De igual forma, Daniela Nicolás fue consultada por el medio Prensa chilena por su ausencia en el jurado de este certamen. “La verdad desde que salí Miss Universo en el 2020 siempre he dicho que estoy disponible para ayudar y aportar a las misses y participar de los certámenes pero nunca he sido convocada, este año lo volví a decir y tampoco” contó.

“De hecho este año, para la final de Emilia Dides yo le escribí al canal que iba a transmitir la final del Miss Universo para ofrecerme incluso de manera gratuita porque tenía herramientas para aportar en programa y me dijeron que no”, continuó.

“Es muy importante que sea un jurado calificado el que se elija hay mujeres que llevan mucho tiempo preparándose para la final del Miss Universo Chile”, reveló.

“Lo mínimo que uno espera es un jurado que esté calificado para elegir a la mejor y según los requerimientos de un Miss Universo Actual, que no es lo mismo que el de 1990, se buscan diferentes cosas”, agregó la periodista.

“Espero que eso sea lo que se busque sino sería jugar con las candidatas y todo el trabajo que hay detrás”, cerró Nicolás.