“Saben que soy impulsiva y después me arrepiento...”: Daniela Aránguiz entregó una reflexión después de su día de furia

Daniela Aránguiz dejó la grande con un llamado telefónico. La rabia se apoderó de ella y se contactó con “Hay que decirlo” de Canal 13 para lanzarse en contra de su expareja, Luis Mateucci, quien estaba hablando de ella y su nueva pareja.

El argentino aseguró que su expolola criticó al hombre que es su actual novio, José Manuel “Cuco” Cerda, y a su hermano Raimundo. Como también, Luis afirmó que ella le envió la imagen de “otro pibe” tras ser consultada si estaba iniciando una relación con Cuco.

Por lo mismo, Daniela tomó su teléfono enfurecida para lanzarle diversos dardos a su exnovio desde sus vacaciones en Estados Unidos.

“¿Hasta cuándo se mete en mi vida y se cuelga de mí?“; ”no me paga la mitad del viaje a Brasil o los muebles que les compré“; ”tiene cosas que Luis nunca va a tener en su vida. Una de ellas es que no es un cafiche como él“; ”es un mentiroso“; ”tengo la foto de un Viagra que le encontré en el velador”.

La reflexión de Daniela Aránguiz

La rabia seguía en el cuerpo de Daniela cuando anunció un live para esta tarde, pero más tarde se terminó arrepintiendo y entregó una reflexión después de su llamado que acaparó titulares en la prensa rosa.

Aránguiz partió argumentando que quiere disfrutar sus vacaciones en su casa de EE. UU. y que se tomó tres semanas de descanso, lo que no hacía hace mucho tiempo. “Me quería desconectar totalmente de lo que pasa en Chile, por eso viajé”, comentó.

La polémica farandulera contó que ayer una amiga la llamó para informarle que se estaba hablando de ella en el programa animado por Nacho Gutiérrez. “Saben que soy impulsiva, después me arrepiento de las cosas que hago porque son de la entraña. Lo hago por defender o porque no me gusta que gente diga que hablé mal de personas cuando no fue así”, argumentó.

Por lo mismo, Daniela realizó una tajante decisión: no iba a volver a tocar el tema. “De repente me equivoco, soy un ser humano al igual que todos, pero tomé la decisión de no hablar más del tema. Lo voy a dejar ahí, que digan lo que quieran. Yo estoy tranquila, pasándolo bien, disfrutando de mis vacaciones”, agregó.

Finalmente, ella reconoció un aspecto sobre este escándalo que no la deja contenta. “Lo que más me molesta o me da pena es que las cosas lindas que me pasan en la vida, se empañan o gente se involucre que no tiene nada que ver. Al final, es penca, triste porque son cosas bonitas”, cerró.