Daniel Fuenzalida entregó una sentida reflexión tras ola de escándalos: “Jamás me he olvidado dónde vengo ni los valores que tengo”

Han sido las semanas más polémicas de Daniel Fuenzalida de los últimos años. Esto después de que se destapara el motivo del quiebre de su amistad con Rosario Bravo, el cual conllevó al término del podcast que tenían en conjunto, “Cómo están los weones?”.

Esta polémica destapó la olla en donde se hizo público un pasado “modus operandi” del animador, quien inscribía marcas de entidades que no eran de su autoría. De igual forma, extrabajadores de “Me Late” y su expareja denunciaron malos tratos de parte del exHuevo.

Las aguas se han calmado un poco, también fue eclipsado por el escándalo de Francisco Kaminski, y Daniel Fuenzalida publicó un video donde habló sobre un trabajo que realizó que caló hondo en él: animar el homenaje a Pedro Carcuro en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Su video lo partió agradeciendo los comentarios positivos y las muestras de cariño que ha recibido durante este último tiempo. “Hoy día ocurrió algo mágico, algo bonito, algo que son los regalos de la vida“, dijo sobre el homenaje de Carcuro.

Fuenzalida rescató que fue un honor compartir ese momento con el relator deportivo y estaba agradecido con el canal por brindarle dicha oportunidad.

La reflexión de Daniel Fuenzalida

Esto llevó a Daniel a reflexionar sobre lo que ha vivido en estas últimas semanas, y él dijo que “estoy feliz con la vida que estoy llevando, que estoy feliz con todo lo que ha pasado en mi vida, con los aciertos, con los errores”.

“Hoy día muchos podrán decir y, seguramente los comentarios que van a llegar aquí serán: ‘cuidado don Pedro’, ‘registre pedrocarcuro.cl’. Un montón de cosas que se han dicho que algunas son ciertas, que muchas son mentiras. Yo ya he reconocido mis errores, lo que he hecho y no voy a volver a hablar del tema”, agregó.

Al volver a retomar el suceso profesional que vivió hoy en día, Daniel señaló que lo ayudó a recordar episodios personales: “Estar viendo un partido de Chile con mi papá, esas transmisiones desde España 82, el mundial del 98. Me recuerdan cosas muy lindas que me llevan a recordar a mi papá, a recordar a mi familia, a recordar mis raíces, a recordar mi apartamento de donde me crié, de donde nací”.

Él se comenzó a emocionar y su voz a quebrarse. “Jamás me he olvidado dónde vengo, jamás me he olvidado de los valores que tengo y los valores que me han entregado mis papás. Cuando algunos hoy día me tratan de estafador, de sinvergüenza y un montón de cosas por desconocimiento, porque no fue así lo que yo hice”, comentó.

“Cuando yo tuve al lado Don Pedro, tener la oportunidad de vivir su emoción y transmitirla para todo un país, créanme que esas son las hueas que vale la pena. Esas son las cosas que uno le encuentra sentido a esta profesión que a rato es muy ingrata, porque cada rato tiene cosas muy lindas como esta”, reflexionó.

“Cuando yo hablo de los mensajes que me llegan de arriba y las compensaciones en semanas que han sido muy duras, que han sido muy ingratas, que me han hecho cuestionar un montón de cosas. Jamás volvería un paso atrás, nunca. Lo que me pasó hoy día es la balanza, lo que me pasó hoy día es compensar, lo que me pasó hoy día es nivelar y decir: ‘sigue para adelante porque estas cosas lindas son las que te van a seguir sucediendo’”, añadió el animador.

Finalmente, él reveló las palabras de aliento que recibió de parte del mítico comunicador. “Agradecer la humildad, la sencillez de Don Pedro que cuando nos abrazamos y nos saludamos me dijo: ‘te quiero mucho, todo va a pasar’. Con eso ya me quedo”, cerró Daniel Fuenzalida.