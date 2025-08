Cata Palacios motivó a sus seguidores a seguir sus sueños tras su paso por Miss Universo Chile: “¡Comprendamos que el mundo ya cambió!"

Una de las candidatas a Miss Universo Chile 2025 que más miradas se robó fue la exanimadora de “Mekano” y “Yingo”, Cata Palacios. La representante de Maitencillo también era la mujer con mayor edad de las concursantes que pasaron a la final.

Su aparición fue sumamente comentada en redes sociales, convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Por otro lado, también fue criticada por personas como Daniela Aránguiz, quien la cuestionó por ser mamá, tener 45 años y presentarse al concurso.

“Es estupenda, hermosa, preciosa, qué mujer más linda, pero yo creo que este concurso no es para mujeres que ya somos mamás y que tenemos cuarenta y tantos. Creo que hay que darles el espacio a las nuevas generaciones, las niñas de veinte y tantos (...) Yo creo que ya pasó, hay que colgar el colaless, hay que colgarlo”, señaló la panelista en abril de este año.

La reflexión de Cata Palacios

Sin importarle las críticas, Palacios publicó una reflexión en sus redes sociales sobre su paso por el concurso “Miss Universo Chile 2025″, en donde se posicionó dentro de las 20 mejores.

“¡Estoy orgullosa de mi trabajo, mi esfuerzo y mis logros! Me encanta cómo aprendí a caminar, creo que siempre podemos trabajar más y más para lograr lo perfecto. Sin embargo, ¡me encanta! Jajajja ¡Es de todo mi gusto! Claro! Porque esa soy yo y no otra, no busco ser como nadie, ¡Ni ser una copia más de lo que ya hay por millones! ¿Qué propuesta personal encontramos en las imitaciones?“, partió.

Ante las críticas que recibió Palacios por su participación en el concurso, ella señaló que “una de las cosas que más amo es disfrutar la vida y quitar la amargura y la gravedad de ella. Tomar los desafíos con pasión y responsabilidad no tiene que ser ni grave ni amargo”.

“La vida cobra una belleza y sabor único cuando somos nosotros mismos, en nuestra singularidad está la respuesta y aporte aquí en este mundo. Que quede obsoleto de una vez por todas el pensamiento viejo que habita en tantas personas, -incluso jóvenes de mente rígida y anticuada-, atascada en un concepto de mundo que si siguen habitándolo, los apagará por completo en un corto tiempo. ¡Comprendamos que el mundo ya cambió!“, continuó.

En esa misma línea, Palacios llamó a las personas a que vayan detrás de sus metas personales, “sin importar la opinión colectiva, ya que cuando te quedas en tu habitación en silencio te quedas solo con el latir de tu corazón y tu alma preguntándote por qué no haces lo que pulsa. El ruido del mundo se silencia y no importa en lo absoluto, solo importa y pesa todo aquello que por cobardía eres incapaz de hacer. ¡Vive!“.

Finalizó entregando un mensaje más directo a sus detractores, y les dijo que “amo que todo lo que hago lo encuentren chabacano porque así somos la mayoría de nosotros los Chilenos. ¡Nosotros somos vivos y folclóricos! ¡Somos expresión viva! ¡Viva Chile mie***!“.