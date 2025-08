Carlos Caszely denuncia doble estándar: “Todos dicen la comunista Jara, pero no el fascista Kast”

Este martes, Carlos Caszely participó en el programa de ‘Plan Perfecto’, donde abordó aspectos de su vida personal y profesional, así como su visión sobre la situación política actual en Chile. El exfutbolista se adentró en el clima electoral que se vive en el país, especialmente ante las próximas elecciones presidenciales.

Crítica a la percepción política

Los recientes sondeos han señalado que los principales candidatos a la presidencia son Jeannette Jara, representante del oficialismo y militante del Partido Comunista, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano. Evelyn Matthei aparece más atrás en las preferencias de los votantes. Caszely, al analizar la cobertura mediática, destacó una desigualdad en la forma en que se presenta a los candidatos.

El exseleccionado comentó que Jara recibe críticas más intensas debido a su afiliación política. “Cuando hablan de Jeannette Jara, todo el mundo, en la televisión, los diarios y en la radio dicen ‘la comunista Jeannette Jara’ pero no dicen: ‘el fascista Kast’”, expresó Caszely.

El exfutbolista agregó: “Digan las dos cosas, la comunista Jara y el fascista Kast, ya está, y quedamos todos tranquilos”, haciendo un llamado a la equidad en la cobertura de ambos candidatos.

Recuerdos de valentía

Durante la entrevista, Caszely también recordó un momento crucial de su vida en el que se negó a estrechar la mano de Augusto Pinochet, apenas meses después del atentado a La Moneda. “Yo no le di la mano, tomando la valentía de poder representar a todo un país democrático. No sé si sentí miedo, pero no lo pensé”, relató.

“Cuando él (Pinochet) entra con esa capa que usaba, sus lentes oscuros y su gorro, hace poco había leído el diario de Ana Frank, entonces era muy tremendo para mí, y por eso pongo las manos atrás”, recordó.