¿Lista para la pista de baile?: Naya Fácil reveló que fue contactada para participar en “Fiebre de baile”

El regreso del icónico programa “Fiebre de baile” se viene con todo. Ya iniciaron el proceso de casting para llamar a los valientes que probarán sus habilidades sobre la pista de baile. Uno de ellos, según revelado por ella misma, es la famosa figura de las redes sociales, Naya Fácil.

Como es de costumbre, la joven compartió esta noticia con su público a quienes les dijo que “ayer me llamaron de Chilevisión para ir a ‘Fiebre de baile’ porque van a hacer ese programa y todo... ¿Ustedes me ven bailando a mí?“.

Ella aseguró que está evaluando la oferta, sin embargo hay un “pero”. “No sé chiquillos, lo que pasa es que a mí me da miedo el dolor. Imaginen me caigo y me tuerzo un tobillo, lloro. El dolor me da pánico, así mal. Pero, ayer recibí un llamado para ir a participar”, confesó Naya.

Los otros convocados a “Fiebre de baile”

La primera participante que estaría confirmada sería Cony Capelli, información que entregó Danilo 21 en el podcast “Seré WN?” de Julio César Rodríguez, quien fue el mismo que le susurró esto para que él fuese el emisor del rumor, no él.

Por su parte, el periodista Hugo Valencia manejaba una información sobre otra persona que habría sido convocada para el estelar de baile. Este dato lo entregó en el podcast de “Todo se sabe” durante esta semana.

“Ya están convocando a famosos para que muevan las pompas, pero en este programa lo menos que importa es el baile porque este programa será de farándula dura y pura”, partió el periodista.

“Acá quieren que vuelen las plumas, las lentejuelas, los brillos, se tiren las extensiones, se saquen las siliconas... eso es lo que buscan: pelea, discusiones, conflicto. Para eso y por eso han provocado probablemente a la persona que mejor sabe sacar de sus casillas a los famosos”, continuó.

“La primera persona convocada para bailar en la pista de Chilevisión es... Sergio Rojas”, reveló Hugo Valencia. Mirando a la cámara el panelista de “Zona de estrellas” desafío a su compañero de canal y le dijo: “anda a desmentirme la información que acabo de dar porque yo ya lo sé todo. Acá todo se sabe”.

A esto dijo que están en el proceso de llamados para ver si les interesa ser parte del estelar. “Sergio es un personaje muy atractivo porque tiene polémica segura”, añadió el comunicador.

Por su parte, Sergio Rojas estuvo lejos de desmentir esta información, es más dio pistas de que fue llamado a tal espacio. En su espacio “Que te lo digo: en bruto”, él señaló que fue contactado por un programa para sumarse a sus filas. Si bien no quiso especificar ya que no podía, el periodista hizo un paso de baile de disco para dar una pista.