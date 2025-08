Trini Neira se descargó y publicó potente mensaje en sus redes sociales: “La gente ya no tiene códigos, ni las amigas”

Una fuerte indirecta lanzó la hija mayor de Pamela Díaz, la influencer Trini Neira, a través de sus historias de Instagram. Este mensaje viene semanas después de la confirmación de su quiebre con su exnovio y el hijo del cantante Kanela, Bimza.

Su primera historia correspondía a una publicación con un particular texto, el cual rezaba: “Cada quien sabe lo que hace, sabe por qué lo hace y cómo lo hace, y también sabe lo que puede perder haciéndolo”.

El siguiente posteo era ya sin rodeos, la hija del exfutbolista Manuel Neira publicó la imagen de la ciudad de noche con un directo mensaje: “La gente ya no tiene códigos, ni las amigas”.

Trini Neira Fuente: Instagram @trini.neira

La confirmación del quiebre

A finales de junio, el cantante Bimza confirmó la veracidad de los rumores del quiebre de su relación con Trinidad Neira. Esto lo hizo a través de sus redes sociales después de que un seguidor le consultó si es que estaba soltero y él respondió: “lo que se ve no se pregunta”.

Posteriormente, otra persona le preguntó por qué estaba triste, y el joven se descargó en un extenso texto. “Siento que últimamente no he tomado decisiones correctas, me siento quebrado por dentro porque a pesar de que siempre me ha tocado salir adelante solo, ahora cuando llego a mi casa nada tiene sentido…”, partió, según lo consignado por AR13.

“Construí esto con alguien y por cosas que salieron de mis manos todo se fue cayendo, y no encuentro las fuerzas para mantenerme firme. Pero bueno, así es la vida y creo que tengo el derecho de equivocarme o estar mal. Lo malo sería no arreglar esto, decaer”, continuó.

“Si la estoy pasando mal es netamente porque uno es sincero con lo que siente, y creo que eso me demuestra un poco lo que soy y lo que merezco. La belleza se acaba, los seguidores son solo eso, en cambio los valores y las personas no cambiarán. Rescato lo bueno de todo lo que estoy pasando y nada, a seguir luchando y disfrutando de todo lo que viene”, cerró.