“¡Feliz de seguir compartiendo la vida junto a ti!“: Max Luksic sorprendió a Loreto Aravena con especial festejo de cumpleaños

Este miércoles 6 de agosto, la actriz Loreto Aravena cumplió 42 años. A una cena asistió en el restaurante Cote Amayo junto a su hija y su pareja, el alcalde de la comuna de Huechuraba, Max Luksic. Sin embargo, ella no contaba que ellos no iban a ser los únicos presentes en la celebración de su natalicio.

En un video que fue publicado en las redes sociales de ambos, se muestra como un grupo de amigos estaba escondido detrás del mesón de atención del restaurante, mientras Arevena ingresaba junto a Luksic y su hija.

Dentro de ellos estaba su padre y la actriz Paz Bascuñán, con quien compartió en “Soltera otra vez” y la obra de teatro “SOS Mamis”, cuya voz se escucha en el registro y fue etiquetada por la cumpleañera.

Uno de los amigos comenzó el conteo y al llegar a tres, ellos se pararon para comenzar a cantarle a Loreto: “Estas son las mañanitas que cantaba el rey David...”. Esto tomó por sorpresa a la actriz, cuyo rostro lo dejó en evidencia. Ella sonreía de oreja a oreja y le dio un abrazo lateral a su pareja.

“Mejor o mejor sorpresa”

El alcalde de la comuna ubicada en la zona norte de la Región Metropolitana escribió el siguiente mensaje que acompañaba al video de la celebración: “¡Sorpresa! A mi cumpleañera favorita Loreto Aravena. ¡Feliz cumpleaños, y feliz de seguir compartiendo la vida junto a ti! ¡Love you (Te amo) y que sean muchos más riendo, disfrutando y cantando (aunque a veces desafinemos)!“.

Por su parte, en los comentarios de la publicación la actriz agradeció a los amigos que hicieron posible esta sorpresa, en donde se encontraba su ya mencionada colega. “¡Gracias por la tremenda sorpresa! Primera vez que tengo un cumpleaños sorpresa“, escribió la festejada.

A través de sus historias de Instagram, Loreto publicó los diversos mensajes que recibió por el día de su cumpleaños y reveló que su padre Luis también estaba de cumpleaños. Finalmente, ella compartió otra imagen de su entrada a la celebración y escribió “mejor o mejor sorpresa de cumpleaños”.

