“Por una lactancia libre y sin prejuicios”: Ministra Vallejo hace especial publicación en Instagram junto a su bebé

Asegurando que “es fundamental que todas las mujeres podamos amamantar a nuestros hijos e hijas de manera segura, libre y respetada”, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la lactancia materna durante la semana dedicada a crear consciencia de sus beneficios tanto para las madres como para los bebés.

Así, usando su cuenta en Instagram, Camila Vallejo publicó algunas imágenes amamantando a su pequeño hijo en su oficina en La Moneda, actividad que ha mantenido tras volver de su postnatal y pese a las intensas actividades y agenda que a veces puede tener.

“Es hermoso poder conservar estos momentos”

En ese contexto, la ministra escribió que “en mi regreso del postnatal he tenido la oportunidad de mantener este hermoso momento con mi hijo, no sólo en su sala cuna cada vez que voy a darle pecho en la sala de lactancia compartiendo con otras madres, sino también en mi oficina".

A lo anterior, Camila Vallejo agregó que “a veces no es fácil por tanta actividad, la intensidad del trabajo, etc. Pero es hermoso poder conservar estos momentos, aunque sean unos minutos para alimentar a mi nene, conectar, sentirnos, entregarnos calma y amor, es una manera también de conectarnos a lo más fundamental y terrenal de la vida”.

En tanto, también destacó la lactancia materna más allá de un acto de alimentación hacia el bebé, sino que también como importante figura de apego entre las madres y sus hijos e hijas.

“En esta semana quisiera reivindicar la lactancia materna no sólo como un importante acto de alimentación, sino como una forma de apego maravilloso que debiese ser cuidado, respetado y comprendido cada vez más”, señaló.

Finalmente escribió que “por eso como Gobierno seguimos promoviendo la corresponsabilidad e impulsando fuertemente la agenda #SalaCunaParaChile. ¡Por una lactancia libre y sin prejuicios!"