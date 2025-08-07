Profesor de Limache reveló cuál fue la frase sobre Pinochet que hizo que perdiera el control

Docente del Liceo de Limache es apartado de sus funciones tras discusión sobre Pinochet que llegó a los gritos: “¡Cállate, cállate te dije!”

Este miércoles donde un profesor del Liceo Municipal de Limache, se hizo viral. ¿Y por qué? bueno, porque se descontroló frente a su curso debido a que un alumno supuestamente había defendido a Augusto Pinochet. El registro, realizado por un estudiante de manera encubierta, captura al docente intentando imponer silencio a los adolescentes mediante gritos.

El episodio se desarrolló durante una clase de Lenguaje, donde el profesor había solicitado a sus alumnos realizar una guía de trabajo. Sin embargo, un grupo de estudiantes se distrajo, comenzando una discusión sobre un tema ajeno a la materia que generó un ambiente tenso en el aula.

El origen de la confrontación

El profesor relató en una entrevista con Canal 13 que la situación se desató cuando uno de los alumnos afirmó: “el mejor presidente de Chile fue Augusto Pinochet”.

Este comentario provocó una escalada de voces, lo que llevó a otros estudiantes a involucrarse en el debate. El profesor, visiblemente alterado, se acercó al grupo y les advirtió: “No puedes decir eso”, mientras el alumno respondía: “Es mi opinión”.

Este intercambio verbal se intensificó, resultando en los gritos que quedaron registrados en el video. El docente, que actualmente enfrenta un sumario y fue apartado de sus funciones, explicó que su reacción fue impulsada por su historia personal.

En el video se escucha que menciona tener familiares que son detenidos desaparecidos. Sin embargo, el profesor no se mostró arrepentido por su comportamiento.

En palabras del reportero que cubrió la historia para el programa La Tarde es Nuestra, el educador se limitó a transmitir un mensaje claro: “que no se pueden relativizar las violaciones de los derechos humanos”.

El video viral

En el registro se escucha al docente reprender a un alumno que, según su testimonio, habría emitido comentarios en defensa del exdictador Augusto Pinochet.“Acá su compañero está hablando, defendiendo a Pinochet”, se le oye decir antes de ser interrumpido por una alumna. Visiblemente molesto, el profesor reacciona:“¡Cállate, cállate te dije!”.

Ante el altercado, otros estudiantes intentan intervenir, lo que genera una nueva reacción del docente: “No estoy hablando contigo, también te callas. Cállate, no te metas, el asunto no es contigo”.

La alumna que fue increpada intenta explicar su postura: “Yo acabo de decir que (Pinochet) hizo cosas malas, en ningún momento dije que no”. Sin embargo, el profesor continúa exigiendo silencio. “Cállense los dos. ¿Por qué siguen hablando?”, se le escucha decir.

La situación generó revuelo en la comunidad educativa y rápidamente fue abordada por el municipio. El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, confirmó que se activaron los protocolos institucionales y que el profesor fue apartado de sus labores de forma inmediata.