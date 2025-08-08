Chile brilla en los Latin American Wedding Awards 2025 con 19 premios nacionales y 5 galardones internacionales

Con 19 reconocimientos nacionales y cinco galardones internacionales, Chile tuvo una destacada participación en la sexta edición de los Latin American Wedding Awards (#PremiosLAWA2025), evento que se realizó este 30 de julio en el Hotel Renaissance de Santo Domingo, República Dominicana.

La instancia, considerada una de las más relevantes en la industria de bodas en América Latina, premió a más de 50 categorías que agrupan a wedding planners, diseñadores, decoradores, fotógrafos, joyeros, pasteleros y otros proveedores de servicios relacionados a celebraciones matrimoniales.

Entre los cinco ganadores chilenos a nivel continental, figuran:

● Tocados Pía Cortés, premiada como Mejor Diseñadora de Tocados de Novia de Latinoamérica

● Nevada Novias, reconocida como Mejor Boutique/Diseñador de Vestidos de Novia

● Bodas de Destino, destacada como Mejor Destination Wedding Planner

● Rey Momo Producciones, premiada como Mejor Empresa de Entretenimiento para Eventos

● Hotel Renaissance Santiago, elegido como el Mejor Wedding Venue Hotel

Además, otros 19 emprendimientos y profesionales chilenos fueron reconocidos en sus respectivas categorías a nivel nacional, entre ellos Rhonda Eventos —premiada como la mejor empresa de Wedding Planner de Chile y por innovación en la industria—, Oksiones —destacada en decoración de bodas y eventos infantiles—, Celinda Angulo Banquetería, Pastelería Candelle, VJ Mundy, Lobly Invitaciones y Joyería Paola Díaz.

También fueron distinguidos Bodas de Destino como mejor wedding planner de destino; Edilia Stuardo en congresos y convenciones; Lazo’s Eventos en organización corporativa; Renaissance Santiago Hotel como mejor venue nacional y por responsabilidad social; Nevada Novias en diseño de vestidos; Rey Momo Producciones en entretenimiento; Tocados Pía Cortés en diseño de tocados; Clip Producciones como mejor videógrafo de bodas; y Puello Conde Fotografía como mejor fotógrafo del año.

Los premios LAWA buscan distinguir la excelencia, creatividad e innovación en la industria de bodas y eventos. La ceremonia incluyó alfombra roja, entrevistas en vivo y la presencia de prensa nacional e internacional, convirtiéndose en una instancia clave para visibilizar el talento regional.

“Cada año los premios se destacan por tener 14 jurados internacionales, cada uno de ellos cuenta con un reglamento en base puntaje, donde se destaca el crecimiento de cada uno de los profesionales en su cada una de sus categorías, y con eso se desarrolla un esquema de puntos donde se visualiza el trabajo de cada uno de los profesionales en la industria, De Bodas, eventos sociales y corporativos. Este es un trabajo de meses donde cada postulado es puesto a curaduría de un grupo técnico que lleva más de 20 años en la industria”, explicó Leonardo Artigas, director general de los premios LAWA.

Uno de los hitos destacados fue el reconocimiento a Tocados Pía Cortés, firma creada en 2007 por la diseñadora industrial Pía Cortés, quien fusiona arte, texturas y color en piezas únicas para novias. “Es una emoción enorme representar a Chile y ser parte de este hito colectivo. Esta distinción nos inspira a seguir creando con identidad y alma”, señaló la diseñadora.

La participación chilena en esta premiación internacional también fue impulsada por el trabajo de Anawep (Asociación de Wedding Planners de Chile), organización que ha cumplido un rol clave en la articulación del sector. Desde su labor asociativa, Anawep no sólo promueve el fortalecimiento de la industria de bodas en el país, sino que también inspira, acompaña y motiva a profesionales a proyectarse internacionalmente, generando comunidad, visibilidad y estándares de excelencia que hoy permiten que Chile esté a la altura de los referentes latinoamericanos del rubro.