Imagen de Chile sortea entradas para función y conversatorio de “Denominación de origen”

Con el objetivo de promover el valor del cine chileno y destacar las expresiones culturales del país en la antesala de Fiestas Patrias, Fundación Imagen de Chile realizará una función especial de la película “Denominación de origen”, dirigida por Tomás Alzamora, una de las cintas más vistas y aclamadas de este 2025.

La exhibición se llevará a cabo el lunes 18 de agosto a las 18:00 horas en la Cineteca Nacional, ubicada en el Centro Cultural La Moneda. Tras la proyección, el público podrá participar de un conversatorio con el director, quien abordará el proceso creativo de la cinta y su mirada sobre la identidad local y el patrimonio cultural.

Denominación de Origen

Para asistir, Imagen de Chile sorteará 65 entradas dobles a través de un concurso en la cuenta de Instagram @marcachile. Los interesados deben seguir la cuenta, dar “me gusta” a la publicación del sorteo (anclada en el perfil) y responder en los comentarios la pregunta: ¿A qué cosa, lugar o personaje de Chile le pondrías la Marca Chile? incluyendo el hashtag #ChileLoHacemosTodos y etiquetar a la persona con la que les gustaría asistir. El concurso estará abierto hasta el miércoles 13 de agosto, y los ganadores serán informados a través de las redes sociales de Marca Chile (Perfil de Instagram acá) y el sitio web www.marcachile.cl.

“Denominación de origen” aborda con humor la llamada “batalla por la longaniza”, un conflicto ficticio que pone sobre la mesa temas como la apropiación cultural, el orgullo territorial y la disputa por los símbolos identitarios de Chile. La cinta ha sido ampliamente elogiada por su capacidad de conectar con el público a través de una historia que, desde lo cotidiano, invita a reflexionar sobre el valor de lo nuestro.