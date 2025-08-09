Fomentando la tenencia responsable: La Florida entregará 5 mil dispositivos de geolocalización de mascotas gratuitos

La Florida entregará 5 mil dispositivos de geolocalización de mascotas gratuitos que permitirá ubicar a sus dueños por Whatsapp

En el marco del lanzamiento del proyecto CO.RA.GE, La Municipalidad de La Florida entregó las primeras 200 unidades que permitirá identificar al perro o gato en caso de extravío y facilitar el retorno a sus amos mediante un sistema de escaneo rápido mediante código QR o intercambio de datos por NFC.

PUBLICIDAD

A través de su corporación de fomento, se lanzó el proyecto CO.RA.GE, un dispositivo colgante tipo collar de geolocalización colgante con código QR y NFC, que busca disminuir los extravíos de mascotas.

Esta herramienta no requiere la instalación de una aplicación y fomenta la tenencia responsable considerando que la comuna, es la que más perros tiene inscritos a nivel país y ocupa el tercer lugar en lo que a gatos se refiere.

La Florida entregará 5 mil dispositivos de geolocalización de mascotas gratuitos que permitirá ubicar a sus dueños por Whatsapp Cedida

Fomentando la tenencia responsable

Esta iniciativa se realizó en alianza con MasterCat junto a la Fundación Vida de Gatos y está orientada a promover la tenencia responsable de mascotas, mejorando su seguridad a través del uso de tecnología accesible.

En un inicio se realizó la entrega gratuita de 200 colgantes QR/NFC para mascotas, previa inscripción, marcando el inicio formal de esta campaña comunal. Esta innovación tiene como meta distribuir 5 mil colgantes NFC/QR durante lo que queda de 2025.

Al respecto el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, destacó la responsabilidad y las herramientas que da la comuna a la causa. “Como siempre digo: tener una mascota es una alegría, pero también una gran responsabilidad. Por eso desarrollamos un dispositivo que cualquier persona puede usar para encontrar a una mascota perdida y, lo más importante, ubicar a su dueño incluso en casos de maltrato animal”.

“Todos usamos WhatsApp, incluso nuestros adultos mayores, y quisimos aprovechar esa cercanía para poner la tecnología al servicio de nuestros vecinos y sus animales”, destacó.

PUBLICIDAD

¿Cómo funciona el collar CO.RA.GE?

Ante la pérdida de su perro o gato, cualquier persona que encuentre a la mascota puede escanear el código QR o acercar su teléfono con tecnología NFC al colgante. Al hacerlo, se accede a una ficha con información vital: nombre del animal, datos médicos relevantes (como vacunas o alergias) y contacto directo del responsable.

Simultáneamente, el dueño recibe una notificación automática en tiempo real, con la ubicación donde fue escaneado el código, lo que permite una recuperación más rápida y efectiva.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Acceso inmediato a información veterinaria y de contacto

Geolocalización mediante el GPS del smartphone del tercero

El evento se desarrolló en Casa Emprender, ubicada en Alonso de Ercilla 1380, La Florida, además de los servicios de control veterinario sano gratuito y vacunación a bajo costo, se realizaron demostraciones prácticas del uso del collar CO.RA.GE, permitiendo a los asistentes conocer de forma tangible su funcionalidad y beneficio.