Cambio de hora en Chile: ¿Cuándo tendremos que adelantar los relojes?

El cambio de hora en Chile se aproxima, generando diversas opiniones entre expertos y autoridades sobre su impacto y utilidad.

El horario de invierno comenzó el sábado 5 de abril, y la fecha para ajustar los relojes al horario de verano se acerca rápidamente.

Cambio de hora en Chile: fecha y detalles importantes

Las autoridades han confirmado que el sábado 6 de septiembre es el día en que se debe realizar el ajuste. A partir de esa jornada, el horario de verano comenzará a regir en casi todo el país, exceptuando la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde se mantendrá el huso horario actual de UTC-3.

En el caso de Chile Insular, Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas.

Este cambio implica que los relojes se deben adelantar una hora a la medianoche del sábado 6 de septiembre. Por lo tanto, cuando el reloj marque las 00:00 horas, se deberá ajustar a las 01:00 horas.

¿Por qué se realiza este cambio de hora?

Algunos expertos argumentan que el horario de verano permite un mejor aprovechamiento de la luz solar, lo que podría contribuir a un ahorro energético. Sin embargo, hay quienes cuestionan la validez de esta práctica, sugiriendo que puede afectar negativamente el ritmo circadiano de las personas.

Las autoridades también subrayan la importancia de recordar el cambio de hora, ya que puede tener un impacto significativo en la rutina diaria de las personas, desde la jornada laboral hasta actividades recreativas y escolares.