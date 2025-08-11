“Un amor para siempre”: El emotivo mensaje de Carolina Arregui a Roy Sothers en el día de su cumpleaños

A tres meses de la partida de su esposo, el médico cirujano plástico Roy Sothers, la actriz Carolina Arregui compartió en sus redes sociales un sentido homenaje que conmovió a sus seguidores.

La noche de este domingo, la intérprete publicó una fotografía en la que aparece abrazada a Sothers, quien falleció el 5 de mayo tras una batalla de 10 años contra un cáncer. La fecha coincidió con lo que habría sido su cumpleaños número 66, otorgándole un significado aún más especial al gesto.

“Un amor para siempre… feliz cumpleaños mi Roy”, escribió Arregui junto a la imagen, que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y cariño. La publicación superó los 500 comentarios, entre ellos los de sus hijas. Mayte Rodríguez expresó: “Los amo infinito”, mientras que María Jesús Sothers comentó: “Los mejores papás de este mundo, feliz vida”.

Arregui y su regreso a la pantalla

Pese al difícil momento personal, Carolina Arregui sorprendió con su rápido regreso a la televisión. Tras una breve pausa, retomó su carrera para integrarse al elenco de la nueva teleserie vespertina de Mega, Aguas de Oro. En la producción interpretará a Karla, una mujer que llega a un pueblo montañés con su familia en busca de una propiedad donde se rumorea existen pozones con “agua de la eterna juventud”.

Sobre este retorno, la actriz reconoció hace algunas semanas que en un principio dudó de su capacidad para volver tan pronto. Sin embargo, afirmó que fue una decisión marcada por el compromiso y la memoria de su esposo: “Cuando uno hace promesas, se cumplen”.

Arregui aseguró que siente que Sothers “está muy orgulloso de mí” y que su trabajo en esta nueva etapa lo realiza “desde el amor, desde sentir algo muy distinto, con mucho compromiso, con mucha alegría, como a él le hubiera gustado que lo hiciera”.