“Un amor para siempre”: El emotivo mensaje de Carolina Arregui a Roy Sothers en el día de su cumpleaños

La actriz rindió un sentido homenaje a su esposo, quien falleció el pasado 5 de mayos producto de un cáncer.

“Con profunda tristeza y gran pesar, queremos comunicar el fallecimiento de nuestro querido Roy Sothers Menguini, destacado cirujano, esposo, padre y amigo, quien partió en paz el 05/05/2025 rodeado del amor de su familia”, publicó la actriz Carolina Arregui en su cuenta de Instagram, Fue en horas de la mañana que se confirmó el deceso del cirujano médico, a los 65 años de edad producto de un cáncer. “Roy dedicó su vida con pasión, vocación y compromiso a la medicina, tocando la vida de miles de personas con su talento, entrega y calidad humana. Más allá de su reconocida trayectoria profesional, será recordado por su espíritu incansable, generoso, aventurero, creativo y el profundo amor por los suyos”, destacaron en un comunicado. Además, agradecieron las muestras de cariño recibidas como familia. “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, apoyo y respeto que hemos recibido en estos difíciles momentos. Su legado vivirá para siempre en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y amarlo. Descansa en paz nuestro querido Roy”, cerraron.
Roy Sothers, Carolina Arregui
Por Nicole Villanueva

A tres meses de la partida de su esposo, el médico cirujano plástico Roy Sothers, la actriz Carolina Arregui compartió en sus redes sociales un sentido homenaje que conmovió a sus seguidores.

La noche de este domingo, la intérprete publicó una fotografía en la que aparece abrazada a Sothers, quien falleció el 5 de mayo tras una batalla de 10 años contra un cáncer. La fecha coincidió con lo que habría sido su cumpleaños número 66, otorgándole un significado aún más especial al gesto.

“Un amor para siempre… feliz cumpleaños mi Roy”, escribió Arregui junto a la imagen, que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y cariño. La publicación superó los 500 comentarios, entre ellos los de sus hijas. Mayte Rodríguez expresó: “Los amo infinito”, mientras que María Jesús Sothers comentó: “Los mejores papás de este mundo, feliz vida”.

Arregui y su regreso a la pantalla

Pese al difícil momento personal, Carolina Arregui sorprendió con su rápido regreso a la televisión. Tras una breve pausa, retomó su carrera para integrarse al elenco de la nueva teleserie vespertina de Mega, Aguas de Oro. En la producción interpretará a Karla, una mujer que llega a un pueblo montañés con su familia en busca de una propiedad donde se rumorea existen pozones con “agua de la eterna juventud”.

Sobre este retorno, la actriz reconoció hace algunas semanas que en un principio dudó de su capacidad para volver tan pronto. Sin embargo, afirmó que fue una decisión marcada por el compromiso y la memoria de su esposo: “Cuando uno hace promesas, se cumplen”.

Arregui aseguró que siente que Sothers “está muy orgulloso de mí” y que su trabajo en esta nueva etapa lo realiza “desde el amor, desde sentir algo muy distinto, con mucho compromiso, con mucha alegría, como a él le hubiera gustado que lo hiciera”.

