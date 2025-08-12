“Necesito decir mi verdad...”: Steffi Méndez revela las razones por las que se separó del padre de su hijo en Suecia

“Quiero dejar una cosa clara de una vez por todas”, así comienza el mensaje que publicó en sus historias de Instagram Steffi Méndez, en el que se desahoga y entrega algunas luces sobre los motivos por los que terminó su relación con el padre de su hijo en Suecia.

La joven, escribió el mensaje asegurando que “en los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado. No entraré en detalles ni señalaré a nadie, pero necesito decir mi verdad”.

“Una relación que fue dañina para mí”

Así, en el mensaje que publicó tanto en sueco como en español, Steffi Méndez aseguró que “he dejado una relación que fue dañina para mí, tanto como persona como madre. He sido cuestionada, menospreciada y limitada de maneras que muchos nunca llegan a ver. He escuchado palabras que intentaron destruirme, pero sigo de pie”.

A lo anterior añadió que “incluso ha llegado al punto de que se me haya señalado como un peligro para mi propio hijo. Se hizo una denuncia a los servicios sociales, pero el caso fue cerrado de inmediato por falta de fundamento”.

Debido a todo esto, Steffi Méndez indicó que en la actualidad hay un proceso legal en curso, motivos por los cuales no puede entregar más detalles de la situación que vive en Suecia.

“Hay algo seguro: ¡nunca voy a rendirme con mi hijo! No soy la persona que algunos intentan retratar. No estoy “psicótica”, no soy “maltratadora de niños”, “celosa”, “loca” ni “poco confiable”. Soy una madre que hace todo por su hijo y que se niega a dejar que las mentiras sean la última palabra", añadió.

Finalmente, la joven cerró el mensaje indicando que “quienes necesitan entender, entienden. Y el resto, no importa”.