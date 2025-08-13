“No debe ser grato ser señalado como mal colega”: María Paz Arancibia respondió con todo a los descargos de sus excompañeros de “Sígueme”

La periodista María Paz Arancibia dejó la grande después de repasar a cada uno de sus excompañeros del programa de TV+, “Sígueme”, en donde participó durante el verano pasado. Ella estuvo de invitada al podcast de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, en donde no se guardó nada.

PUBLICIDAD

Arancibia desclasificó el encontrón que tuvo con Daniela Aránguiz, por el cual terminó llorando, y aseguró que todos los panelista le siguen el amén a la “Cara de cuica”. “Ellos se movían en rebaño, todos para un lado y para el otro, pendientes del ánimo que podía llegar la señorita Daniela”.

Asímismo le dedicó unas palabras a cada uno de ellos: aseguró que Julia Vial era pesada, al igual que Michael Roldán, a quien también lo encontró condescendiente con ella. Además, recordó una conversación con Camilísima y contó que ella le tenía mucho miedo a la funa.

También aseguró que había un tipo de amiguismo en el programa que repercutía en el trato que tenían con ciertos rostros. “Era como ‘si era del bando lo cuidábamos, y si no lo destruimos. Con Daniella Campos pasó lo mismo, fui parte del panel de su polémica con Ballero"

“Llego el lunes y lo primero que hacen es advertirme de la ‘calaña’ que es Daniella Campos’ y había un discurso grupal para aseverar que era una persona que ‘no tenía ningún talento, no brillaba por luz propia, que prácticamente era hueca y sin talento por eso tenía la necesidad de interpelar a cualquier persona para poder mantenerse’”.

El descargo de sus excompañeros

Ellos tuvieron su derecho a réplica en su programa y cada uno realizó sus descargos, los cuales fueron inaugurados por Julia Vial, quien le dijo: “Otras en vez de hacer un mea culpa andan hablan mal de nosotros para explicar sus fracasos televisivos”.

“¡Respondamos!“, comenzaron a cantar Carla Ballero y Daniela Aranguiz, quien se fue con todo. “No tiene santos en la corte, no tiene peso en televisión, es una periodista fracasada y triste. Porque a ella no le gusta hacer farándula (...) Dijo que su mamá tenía mucho miedo de que ella trabajara conmigo. Como si yo estuviera, no sé, en el cartel de Medellín o fuera una sicaria, o alguna cosa, no entiendo por qué el miedo".

PUBLICIDAD

Mientras que Camilísima le aclaró que antes tenía miedo a la funa porque venía saliendo de las críticas que recibió por intentar volver con su expololo Sebastián Ramírez después que fuese denunciado por violencia intrafamiliar. Sin embargo, ahora ya está preparada para enfrentar los cuestionamientos.

Michael Roldán dijo que no quiso conocer a María Paz después de que vio que le ponía me gusta a comentarios negativos sobre sus compañeras, e intentó explicar por qué le dio consejos a Arancibia para hablar en un panel. Además, aseguró que era mentira que la adoctrinaron para que se fuese en contra de Daniella Campos.

La respuesta de María Paz Arancibia

Al enterarse que sus excompañeros de panel le respondieron en su programa, la periodista ocupó sus redes sociales para responderle a ellos. “Sé que hoy en el ‘Sígueme’ se refirieron a mi participación en el (podcast) “Juzgamos y nos funamos” del gran Danilo 21″, partió.

“No lo vi, pero me lo puedo imaginar... imagino un planteamiento muy elevado, basado, elocuente Nada. Lo entiendo. Creo que no debe ser grato ser señalado como mal colega, mal compañero, encima, con una audiencia que lo vio y que no tuvo paciencia”, continuó.

Con esto hace referencia a las denuncias que recibió el canal en el Consejo Nacional de Televisión por el comportamiento de Daniela Aránguiz en contra de ella, quien recibió alrededor de 200 denuncias en su contra, según lo consignado por Biobío.

En una segunda historia, adjuntó capturas del medio citado y agregó: “Y ni siquiera salió de mi la denuncia. Es más, mientras trabajé en ese lugar, siempre actué con educación”.

Para cerrar, Arancibia escribió que “como buena periodista, no me creo las primeras versiones tan fácilmente, porque la verdad hay que investigarla. Lo que quiero decir es que, aunque la mala onda fue visible desde el primer programa, yo no quise prejuzgar a nadie. Sin embargo, un mes y días fue tiempo más que suficiente para sentenciar ”.

Historia de María Paz Arancibia Fuente: Instagram @diosadiosadiosaok

Historia de María Paz Arancibia Fuente: Instagram @diosadiosadiosaok