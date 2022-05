El Kia Niro se convierte en taxi en las calles de Corea

Kia Niro Plus

Hay un nuevo nicho de vehículos que distintas marcas comienzan a explorar. Se trata de los PBV o Purpose-built Vehicle, algo así como vehículos especialmente diseñados o fabricados con un propósito. En este segmento entran todos aquellos modelos creados para servicios de transporte de pasajeros o aquellos con características especiales para, por ejemplo, el car sharing.

Aquí es donde entra a jugar Kia, que reveló el Niro Plus, su primer PBV. Como Proveedor de Soluciones de Movilidad Sustentable, Kia está explorando diversas formas de ayudar a las personas y a las empresas a ir más allá de la automoción tradicional, y la compañía espera que sus modelos PBV sean una parte importante de la movilidad futura.

El Kia Niro Plus se implementará como un modelo general y un taxi de cero emisiones en Corea. La compañía modificará la primera generación del Niro EV para adaptarlo a las demandas del transporte vía aplicaciones o car-hailing de hoy en día. Su introducción sigue al lanzamiento de la Van Ray en febrero, la primera van monoplaza de Corea, diseñada para satisfacer la creciente demanda nacional de servicios de entrega de carga pequeña.

Kia es uno de los pioneros en el mercado global de PBV y planea convertirse en el líder del mercado para 2030. Con este fin, la compañía está desarrollando una plataforma dedicada sobre la cual se pueden montar PBV de distintas formas y tamaños, satisfaciendo las cambiantes necesidades de los clientes y las tendencias del mercado.

Kia lanzará su primer modelo PBV dedicado en 2025, momento en el que se espera que el mercado mundial de PBV madure. El primer PBV exclusivo de la marca tendrá un tamaño similar al de un vehículo mediano, con escalabilidad inherente.

Sangdae Kim, director de la división comercial de Kia eLCV, comentó: “Kia está transformando su estrategia comercial para enfocarse en popularizar los vehículos eléctricos e introducir nuevos productos de movilidad que se adaptan a las necesidades de los usuarios en los mercados de todo el mundo. El Niro Plus es nuestro primer paso en el mundo de los PBV, un mercado que tiene una gran potencia para el desarrollo futuro”.

Niro Plus, el primer PBV de Kia adecuado para negocios y recreación

Kia está planeando una versión general del Niro Plus para propietarios privados, que se puede utilizar para diversos fines comerciales y recreativos, incluidos los servicios de transporte de vehículos. Por ejemplo, Kia prevé un escenario en el que el propietario de una pequeña empresa utilice el Niro Plus para el trabajo durante la semana, antes de aprovechar al máximo su versatilidad durante el fin de semana para actividades de ocio como acampar o visitar la playa o la montaña.

La versión general, no taxi del Niro Plus, estará disponible en algunos mercados extranjeros seleccionados durante la segunda mitad del año. Además de la versión eléctrica a baterías (BEV), el Niro Plus estará disponible como híbrido enchufable (PHEV) e híbrido (HEV) en estos mercados, adaptándose a las características específicas de cada país y las diversas necesidades de los clientes.

Kia tiene como objetivo expandir gradualmente su negocio de PBV en todo el mundo con Niro Plus, y pronto se anunciarán más mercados de lanzamiento y detalles.

Niro Plus Taxi, renovaciones y mejoras

El Niro Plus Taxi está basado en la primera generación del Niro EV, el popular crossover eléctrico de Kia. Desde su lanzamiento en 2018, el Niro EV se ha vendido en todo el mundo, lo que demuestra el creciente interés del público por los BEV versátiles.

Kia ha hecho varias mejoras en la primera generación de Niro para que el Niro Plus esté listo para satisfacer las sólidas demandas de los operadores de taxis coreanos. La longitud y la altura del modelo de taxi Niro Plus se han incrementado en 10 mm y 80 mm respectivamente (en comparación con la primera generación de Niro sin portaequipajes), para dar a los ocupantes más espacio dentro de la cabina. Las estructuras reducidas también han contribuido al mayor espacio de la cabina, con el Niro Plus Taxi exhibiendo asientos y molduras de puertas más delgados en comparación al Niro EV original. Las características adicionales de seguridad y comodidad para los pasajeros, incluidos los reflectores de las puertas y las manijas de asistencia, también están disponibles en las versiones de taxi y general.

Una pantalla todo en uno integrada para el modelo de taxi mejora en gran medida la comodidad y la seguridad del conductor, al eliminar la necesidad de múltiples dispositivos y pantallas. La pantalla incluirá toda la información relevante para que los taxistas realicen su trabajo sin problemas, incluida la navegación, la aplicación de taxímetro, el tacógrafo digital y el reconocimiento de voz. El sistema también incluirá datos sobre puntos de interés relevantes y ubicaciones de estaciones de carga EV cercanas. Kia planea asociarse con empresas locales y nacionales para ofrecer actualizaciones y servicios por aire (OTA).