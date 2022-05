Distribuidor de Kia Chile recibe premio internacional

La sucursal Kia Callegari de La Serena, recibió el premio PPDA de Chile 2021, del KDEP+ 2021 Dealer Comprehensive Evaluation, al obtener las mejores evaluaciones en las evaluaciones KDSE (Kia Dealer Stándar Evaluation), PI (Performance Index) y CSI (Customer Satisfaction).

KDSE es la evaluación de todos los distribuidores de Kia (KIA DEALER STANDARD EVALUATION), donde se evalúan todos los locales de Kia a través del portal DDMS, tanto para ventas y servicio, revisando 5 ítems: Digital, Identity, Operation, Training, Local y en total son 109 preguntas. Se evalúan todos los años el cumplimiento y los planes de acción asociados a mejoras.

El PI es el Índice de Performance, donde se revisan los KPI financieros de todos los locales de Kia, para ventas y servicio. En esta categoría se evalúan: Overall ROS, la participación de Mercado del Dealer, New car sales target achievement rate, New car profit rate, Sales Contribution, Service absorption rate, Service profit rate, Workshop Efficiency y Parts profit rate.

Finalmente se evalúa el CS (Customer Satisfaction), con los resultados del CSI local a través del DDMS, tanto para ventas como para servicio. Los resultados ya se suben mensualmente, por lo tanto, esta evaluación toma los resultados del sistema para entregar los resultados por local.

Callegari Automotriz fue fundada en 1969 por Attilio Callegari en compañía de su esposa Eligia Panizza, pareja de inmigrantes Italianos arribados en 1952 a la ciudad de La Serena. Por más de 50 años Callegari se ha esforzado por mantener una directriz enfocada en cumplir estándares de calidad, destacando el profesionalismo en cada una de nuestras áreas y nuestro personal altamente capacitado. Hoy cuentan con más de 12 sucursales a lo largo de la III y IV región y con el respaldo de 18 marcas relevantes en la industria automotriz.

El objetivo de este reconocimiento es promover la excelencia entre sus distribuidores, exhortando a continuar mejorando el nivel de las instalaciones, comprometidos con brindar la mejor experiencia a los usuarios de la marca, en reconocimiento a la aplicación de los estándares de excelencia en infraestructura, gestión, procesos, capacitación y satisfacción de clientes.