FIAT estrena el 500 “La Prima by Bocelli” con un sistema de audio de otro mundo

En el evento “Setting a new Tempo” FIAT mostró sus avances en la vía rápida de la electrificación, además de celebrar la colaboración entre la marca italiana y la familia Bocelli. Invitados especiales de la velada fueron el Maestro Andrea Bocelli, Matteo Bocelli y el nuevo 500 “La Prima by Bocelli”, el primer y único vehículo urbano eléctrico del mundo equipado con la tecnología “Virtual Venues” de JBL.

En este evento especial, el Maestro Andrea Bocelli y su hijo Matteo Bocelli, una estrella en ascenso internacional, actuaron juntos para lanzar el nuevo single de Matteo, “Tempo”, que es también la banda sonora del spot de lanzamiento del “Nuevo 500 La Prima por Bocelli”. También se previsualizó un evocador documental sobre la génesis del refinado sistema de audio y el anuncio dedicado al nuevo vehículo, que incluye el último single “Tempo” de Matteo Bocelli (Capitol Records).

“Estamos entusiasmados con este evento realizado junto con Andrea y Matteo Bocelli, personas especiales que han hecho esta velada única y con las que hemos desarrollado un gran proyecto. Así es como se crearon el Nuevo 500 “La Prima by Bocelli” y un extraordinario sistema de audio premium masterizado por el ‘absolute ear’ del Maestro Bocelli” afirmó Olivier Francois, FIAT de CEO y Global CMO de Stellantis. “Y el nuevo single de Matteo, ‘Tempo’ es la banda sonora del anuncio de televisión del nuevo vehículo. Con el Nuevo 500 “La Prima by Bocelli”, por lo tanto, no solo diseñamos un automóvil. Diseñamos una experiencia, una hermosa experiencia italiana. Después de todo, hay un aspecto esencial que destaca al conducir un vehículo eléctrico: el silencio. La belleza, la belleza relajante de un habitáculo tranquilo, el mejor espacio para convertir esta perfecta tranquilidad en un sonido perfecto, diseñado para vehículos eléctricos. Te sentirás como si estuvieras en el “golden seat” de la mejor ópera. En resumen, no hemos traído un vehículo al mundo de Bocelli, hemos traído el mundo de Bocelli a nuestro icono.”

“Estoy feliz por esta colaboración audaz y sin precedentes,” declaró el Maestro Andrea Bocelli. “La búsqueda de la belleza ha sido siempre mi principal inspiración. Gracias al Fiat 500, un icono de estilo en el mundo, hemos unido fuerzas para ofrecer una nueva experiencia de belleza y armonía multisensorial. Y con la innovadora tecnología desarrollada, cada viaje se enriquecerá con la emoción deseada, y nuestra voz interior (porque todos cantamos en nuestros corazones) experimentará estar en un teatro, un escenario al aire libre, un estudio de grabación... Me siento honrado de que este modelo exclusivo FIAT 500 lleve mi nombre, pero creo que idealmente lleva el nombre de aquellos que eligen perseguir y practicar la belleza, conduciéndola.”

“Es un gran honor para mí formar parte de esta increíble colaboración. Gracias a FIAT por realizar este proyecto y el increíble sistema de audio que ha hecho posible,” afirmó Matteo Bocelli. “Gracias, Olivier y todo el increíble equipo que ha trabajado duro en este proyecto, juntos, durante meses. Y gracias a William9 y a su equipo por el increíble y maravilloso trabajo en el vídeo oficial de Tempo, una canción que he coescrito y que realmente me importa.”

“Nuestra colaboración en el Nuevo 500 se basa en la rica herencia de JBL para crear momentos de audio mágicos para hoy y mañana,” dijo Christian Sobottka, President de HARMAN Automotive. “La maestría de Andrea Bocelli junto con la experiencia acústica de JBL ha llevado a la creación de un sistema de audio excepcional que da vida al poder de la música y amplifica el placer de conducir.”

El evento también fue la ocasión para celebrar los logros del Nuevo 500. Con 30 premios internacionales hasta la fecha, el icono de FIAT es el vehículo urbano eléctrico más vendido en once países y el segundo vehículo eléctrico más vendido en Europa, solo por detrás de Tesla. En Italia y Francia, es el modelo eléctrico más vendido de todos los tiempos, y ocupa el segundo lugar en Alemania, el mayor mercado de automóviles eléctricos de Europa. El futuro de la joya más preciada de la marca se convertirá en global, continuando un viaje que comenzó en Europa, pasando a Brasil y Japón.

FIAT establece un nuevo “tempo” en su estrategia de electrificación, acelerando hacia un futuro cada vez más sostenible. Actualmente, la marca italiana cuenta con toda su gama electrificada, gracias a la reciente incorporación de versiones híbridas de los 500X y Tipo. En 2024 cada nuevo FIAT en Europa será totalmente eléctrico, y a partir de 2027 FIAT dirá adiós a los combustibles fósiles en Europa.

El mundo del Maestro Bocelli en el Nuevo 500 a través de cuatro “Virtual Venues”

El mundo entero de Bocelli está ahora en el Nuevo 500, gracias a la sofisticada tecnología “Virtual Venues” de JBL y al oído del Maestro Bocelli. El exclusivo sistema JBL Premium Audio Mastered by Bocelli asegura una experiencia de audio inmersiva. En particular, el tenor viviente más popular del mundo eligió cuatro espacios ideales en los que ha actuado para crear “Virtual Venues” (escenarios virtuales) personalizados:

“My Music Room” transforma el coche en un escenario pequeño y cómodo con un sonido colorido y cálido, según el Maestro: “Mi espacio musical favorito en casa: una burbuja relajante dedicada a la perfección del sonido.”

"My Recording Studio" contiene "la acústica de mi propio estudio: un espacio íntimo diseñado para que los artistas capturen la perfección."

"G. Verdi Opera House" lleva a los oyentes a la primera fila de una sala de conciertos como el teatro de ópera Giuseppe Verdi de Pisa. Bocelli afirma: "Debuté en el Teatro Verdi, en Pisa, uno de los mejores escenarios del mundo. Lo mapeamos acústicamente para darle la experiencia completa de la Ópera."

"My Open-air Arena" reproduce las sensaciones y atmósferas que son características de una actuación en vivo en un escenario al aire libre: "Esta acústica está inspirada en el 'Teatro del Silenzio', mi propio estadio toscano en la cima de una colina, donde la paz de la naturaleza acoge la energía pura de las actuaciones al aire libre", concluye el Maestro.

Además de los cuatro ajustes de escucha, el JBL Premium Audio Mastered by Bocelli hace uso de las funciones de un sistema de audio premium como el Intelligent Speed Control Volume que, a través de un algoritmo avanzado, mantiene el nivel de reproducción de música percibido y el equilibrio de baja frecuencia a cualquier velocidad del vehículo. El sistema también incluye ecualizadores variables que aseguran una experiencia de audio más suave independientemente del sonido exterior y proporcionan una experiencia de audio más suave en cualquier posición del techo.

El docu-film

El encuentro entre dos iconos, uno musical y otro del automóvil, supone un gran reto: combinar la estética del Nuevo 500 “La Prima” con el innovador sistema de audio Premium de JBL, afinado y masterizado por el tenor italiano Andrea Bocelli. Así se creó el docu-film, narrando la génesis de los cuatro “Virtual Venues” del nuevo sistema de audio, a través de una entrevista de Olivier Francois con el maestro Andrea Bocelli. Además, los ingenieros de JBL detallan el sistema de audio premium, explicando cómo funcionan los escenarios virtuales y todos los aspectos técnicos detrás de ellos. Dirigido por Ago Panini para la productora Movie Magic y embellecido con la canción “Tempo” de Matteo Bocelli.