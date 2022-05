Dongfeng DF6: una camioneta para todos los días

Las camionetas se posicionan con fuerza como la mejor opción para quienes buscan vanguardia y comodidad en su vehículo principal. Su versatilidad las transformó en líderes indiscutibles para las familias, y su preferencia va en aumento.

Así lo reflejan las estadísticas, que a inicios de año, posicionaron a las pick-up con el 19,3% de las ventas en el mercado automotor local. Una tendencia que se ha ido marcando en los últimos años, ubicando el alza de las pick-up en un 62,5% con 73.370 unidades vendidas.

Ante este escenario, son múltiples y variadas las opciones que ofrece el mercado, donde destaca el modelo DF6 de Dongfeng, con una mecánica robusta y una estética imponente.

Con toques estéticos clásicos, el modelo DF6 es una camioneta diesel que llegó a Chile gracias a CIDEF, reconocido distribuidor internacional de la marca Dongfeng.

Pensado en viajes cotidianos, donde la seguridad y comodidad son imprescindibles, el modelo DF6 despunta con un moderno apagado automático, control de estabilidad y asistencia en pendiente.

“Estos últimos años el segmento pick up ha crecido considerablemente, en los segmentos comerciales y usuarios tradicionales, la tendencia por adquirir uno ha llegado a personas jóvenes y adultas demostrando que es un mercado en crecimiento….nuestra pick up es muy demandada ya que su performance a la hora de conducir y ejecutar tareas diarias no falla, muy por el contrario sobrepasa las expectativas de los clientes lo cual la hace una gran preferencia entre los players del mercado, a la vista es muy atractiva y su amplitud interior enamora a los usuarios” comenta Cristian Vera Gerente de marketing CIDEF.

Su amplio interior con doble airbag delantero, climatizador y pantalla retrovisor con función día/noche, permite disfrutar un viaje que promete ubicar a esta camioneta como una de las diez mejores del mercado. Posee una gran comodidad a la hora de la conducción, agradable para el piloto ya que responde de manera óptima en todos los caminos y condiciones, con el objetivo de alivianar las tareas y carga laboral en zonas urbanas y rurales.

Además, esta robusta pick-up también incluye una garantía de 100.000 kilómetros o por tres años, entregando confianza y seguridad. Cabe mencionar también brinda potencia, optimiza el trabajo pesado, entrega mayor autonomía y un mejor desempeño; todo lo anterior, disminuyendo los costos de consumo con su motor turbo diésel de combustible más eficiente que otros modelos.

Complementándolo con su capacidad de carga de 800 kilos la hace muy versátil a la hora de emprender y para trabajo diario.

La DF6 equipa un motor turbodiésel de 2.5 litros con 138 Hp, y está disponible en 3 versiones: 4×2 y 4×4 con transmisión manual y 4×4 transmisión automática de 6 velocidades.