BMW se compromete con el reciclaje de baterías de alto voltaje

El compromiso de BMW Group con el cuidado del medio ambiente sigue aumentando en todo el mundo. Ahora la empresa conjunta BMW Brilliance inaugurará en China el primer circuito cerrado que recibirá los componentes de las baterías eléctricas, níquel, cobalto y litio, utilizados en la generación de vehículos total o parcialmente eléctricos.

El recinto permitirá al Grupo BMW disminuir la emisión de hasta 70% de CO2 al ambiente con la extracción de estas materias primas cada vez que se genera una nueva batería. Para poder realizar la intervención, la marca contará con personal especializado que desmantela las baterías y utiliza una tecnología innovadora para recuperar el mayor porcentaje posible de níquel, cobalto y litio.

De esta manera, las materias primas recuperadas se vuelven a utilizar en la creación de nuevas baterías permitiendo disminuir las emisiones al momento de iniciar el proceso de creación con los productos recién extraídos.

China es uno de los países con mayor demanda y generación de vehículos eléctricos en el mundo a pesar de las alzas que han sufrido las materias primas en el último tiempo, es por eso que para BMW Group significa tanto potenciar el reciclaje de estos productos en el país oriental.

BMW Reciclaje de baterías

Las políticas actuales en China exigen un sistema de rastreo de baterías de alto voltaje para asegurar que puedan ser recicladas una vez que terminen su vida útil. Para eso, BMW ha creado un programa de trazabilidad con codificación en las baterías que permite que toda la cadena de valor esté identificada y por ende puedan reciclarse profesionalmente, sin importar si fueron utilizadas como prueba o salieron al mercado.

Una vez recuperadas, las baterías son evaluadas para un posible uso continuo. BMW comenzó a usar baterías que se encontraban en el final de su vida útil tenían una alta capacidad residual en carretillas elevadoras. El plan es que estas aplicaciones de segunda vida se amplíen y así en el futuro poder incluir transpaletas y unidades estacionarias de energía con capacidad de carga.

Si las baterías no tienen la capacidad de tener un segundo uso se reciclan. Las materias primas de níquel, litio y cobalto obtenidas por este medio se canalizan para la creación de nuevas baterías para los vehículos eléctricos de la marca. Una batería con capacidad de 100kWh contiene en promedio 90 kilos de estos materiales, siendo mayor el porcentaje de níquel.

Las baterías que no se reciclan correctamente tienen un gran impacto ambiental, es por esto que BMW Group se rige bajo cuatro principios Re:pensar, Re:ducir, Re:utilizar y Re:ciclar junto a sus proveedores para maximizar el porcentaje de reciclaje en la marca y utilizar los recursos de manera responsable.

Economía circular como elemento clave de la iniciativa “Race to Zero”

BMW Group fue el primer fabricante alemán en unirse a la campaña Business Ambition for 1.5° C lanzada por Science-Based Targets Initiative y está comprometida con la neutralidad climática de acá a 2050. BMW también participa en la iniciativa internacional “Race to Zero”.

Sin embargo, tener una mayor cantidad de vehículos eléctricos no es la única manera de lograr una movilidad que respete el medio ambiente. También es muy importante minimizar el uso de materias primas, por los procesos nocivos que estos tienen al momento de la extracción periódica.

En concreto, con mayor cantidad de producción de vehículos eléctricos, mayor será la necesidad de materias primas para la generación de baterías. Por eso es muy importante incluir estos procesos de reutilización y reciclaje de níquel, cobalto, litio y aluminio para baterías de alto voltaje.

Hoja de ruta ambiciosa en electromovilidad

BMW Group está en proceso de expansión de su línea eléctrica y planea lanzar al mercado al menos un 10% de vehículos eléctricos durante este año. Para 2023 la idea es tener la mitad de ventas globales relacionadas a la electromovilidad. MINI y Rolls-Royce serán totalmente eléctricos a partir del 2030.