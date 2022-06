MAN estrena en Chile su premiado TG3

MAN TG3 The new cockpit of the MAN TG series with fully digital instrument cluster, multifunction steering wheel, media system, switch and button panels and MAN SmartSelect. Das neue Cockpit der MAN TG-Baureihe mit volldigitalem Kombiinstrument, Multifunktionslenkrad, Mediasystem, Schalter- und Tastenfelder sowie MAN SmartSelect. (LOTHAR REICHEL)