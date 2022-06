SKC potencia su oferta local con novedades en diversas marcas y segmentos

SKC, representante de reconocidas marcas de vehículos comerciales pesados lanza durante el mes de Junio toda su carne a la parrilla con la presentación de novedades que atacan directamente los segmentos de mayor crecimiento en el área.

Marcas como JMC, Golden Dragon, Astra y DAF son las que presentarán en simultáneo renovaciones de productos o incorporaciones a segmentos donde se requería una mayor presencia para ofrecer soluciones de transporte a una gran variedad de usuarios.

Astra HD9 Rigid

ASTRA es la principal novedad, ya que se trata de una marca nueva en el país. Es una empresa perteneciente al Grupo IVECO con más de 75 años de historia, cuya misión es desarrollar, fabricar y producir vehículos ultrarresistentes, ideales para faenas en condiciones extremas, y muy fáciles de personalizar según los requerimientos de cada operación. El enfoque que tendrá en Chile en una primera etapa será atacar el uso en faenas mineras off road, nicho donde SKC no tenía una presencia tan específica, ya que DAF ofrece una gama de productos que está configurada para operar en terrenos mayoritariamente de asfalto y no para un uso extremo.

El debut de ASTRA en nuestro país se produce con el modelo heavy duty más destacado de la marca: el HD9 Rigid, en configuraciones 64.48 (6x4) y 84.48 (8x4).

El HD9 Rigid es el vehículo ideal para transportar materiales, mercancías y personas en usos off-road, en terrenos irregulares y accidentados, ofreciéndose en configuración de tres y cuatro ejes. En la versión de tres ejes (HD9 64.48) admite una capacidad máxima en tándem de 32 toneladas (16 + 16), mientras que en la versión de cuatro ejes (HD9 84.48) sube a 40 toneladas (20 + 20), con una masa máxima autorizada de 63 toneladas para la versión 6x4 y de 54 toneladas para el 8x4.

DAF XF 480 6x2 Tracto y CF 300

DAF, la marca de camiones número 1 en ventas en Europa desde hace 7 años, también presenta oficialmente sus novedades en nuestro país. Como una actualización para el XF 480 6x2 Tracto o el nuevo CF 300, especializado en reparto de corta y mediana distancia, que tenía planeado su arribo a Chile el 2025 y que se adelantó gracias a la disponibilidad que produjo la planta de la marca en Brasil.

JMC Diesel Euro 6

JMC también tiene preparada una ofensiva en el mercado local con la presentación del primer camión Diesel Euro 6 del segmento medio, junto a su plan de fortalecer aún más su participación en el nicho de los camiones 100% eléctricos.

Golden Dragon 100% eléctrico estándar RED

GOLDEN DRAGON no se queda atrás, con la presentación de un bus 100% eléctrico con estándar RED, de compactas dimensiones y especialmente enfocado en la renovación de flota que tendrán los sistemas de transporte en las regiones donde se implante el nuevo estándar de buses.

También se incorporará un minibús de turismo con mecánica 100% eléctrica que llega para solucionar la necesidad de transporte sostenible en un segmento donde prácticamente no hay oferta.

Todas estas novedades llegan de la mano con una puesta en marcha de la red de postventa más avanzada del país, donde los clientes e incluso los talleres pueden monitorear en tiempo real el desempeño de los vehículos, identificar desperfectos y ofrecer soluciones en el menor tiempo posible, maximizando la disponibilidad de flota para cada uno de los clientes que hagan de SKC su mejor aliado para el trabajo.